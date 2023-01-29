"З Росії тікають гроші": які санкції найбільше руйнують російську економіку

У Росії поступово нарощується процес витоку капіталу, звідти тікають гроші. Цьому сприяють і санкції, основні з яких запрацювали наприкінці минулого року або ще запрацюють.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Зокрема, банківський сектор Росії зафіксував скорочення прибутку у 12 разів, але заробив сотні мільярдів.

Важливо 11 місяців війни: як змінилися настрої європейців щодо України та як на цьому грає Росія

Росія була 11 економікою світу

Ус зазначив, що у 2021 році Росія була 11 економікою у світі. Зрозуміло, що нині вона впала нижче, але основні санкції проти Росії запрацювали лише наприкінці минулого року (нафта) або запрацюють у лютому (нафтопродукти та стеля цін на газ).

Я сподіваюсь, що стеля цін на нафту буде ще знижена, бо вона встановлена на рівні 60 доларів, а ми бачимо, що фізично Росія продає по 38 доларів. Росія демонстративно каже, що не буде продавати нафту країнам, які будуть дотримуватись "стелі",

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він додав, що Китай, Індія та Туреччина сказали, що ми не будемо дотримуватись стелі цін, але давайте нам тоді знижку. Парадокс, але їм Росія і продає нафту по 38 доларів. Загалом у Росії спостерігається витік капіталу. Він становить 1,4 трильйона рублів.

"Гроші тікають з Росії. Люди, в кого є гроші, не бачать майбутнього в цій країні. Якщо тікають гроші, то це означає, що податкова база знижується. Тобто, Росія не може вже отримувати стільки, скільки раніше отримувала від експорту газу, нафти тощо", – наголосив Ус.

За його словами, це впливатиме на те, що Росія не зможе на тому ж рівні підтримувати пропаганду, війну й життя у своїй країні. Уже є цікавий факт. У російських лікарнях у сільській місцевості вже менше можливостей закуповувати ліки, тож села скоро можуть залишитись без медикаментів.

Ус про те, які санкції найбільше руйнують російську економіку: дивіться відео

Санкції проти Білорусі

Як зазначив Ус, санкції проти Білорусі впливають на неї. Вона не може існувати без Росії. І це добре для нас, бо Росія вимушена витрачати гроші на підтримку Білорусі. Білорусь надала свою територію, але не хоче залучати війська у війну, тому Росія й має витрачати більше коштів на те, аби спонукати Білорусь до цього.

Це через необхідність збереження іміджу "країни, яка не одна, а завжди з кимось". Там люблять постійно повторювати, що об'єднані війська, тобто підкреслюють, що вони не одні. За це вони платять кошти. З ними дружать ті, кого вони ще можуть купити,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він продовжив, якщо колись, наприклад, Росії доведеться обирати в кого вкладати гроші – в Білорусь чи Чечню – вибір буде не на користь першої. Зокрема, приклад з Татарстаном уже показує напругу всередині деяких регіонів, які, наприклад, Туреччина зовсім не проти зробити своїми зонами впливу.

Санкції проти Росії: останні новини