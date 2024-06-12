Якою повинна бути нова санкційна політика ЄС та США проти Росії
Джерело:Андрій Клименко
США планують оголосити нові санкції проти Росії під час зустрічі "G7". ЄС також готується ввести санкції проти агресора найближчим часом.
Союзники оголосять нові санкційні пакети найближчим часом. Тому проведемо експеримент, а саме – коли вони будуть оприлюднені, порівняємо їх з баченням Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень".
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Які санкції могли б запровадити проти Росії ЄС та США: експертний погляд
Передусім, має змінитися головна мета санкцій – не передавати демонстраційні сигнали, що Захід щось може зробити, якщо політика Кремля не зміниться, а натомість: кардинально зменшити можливості Росії заробляти валюту на експорті сировини та максимально позбавити її можливості імпортувати станки, обладнання, точні прилади, мікросхеми та інше, що використовується для війни.
Що для цього потрібно
- Запровадити максимальну економічну ізоляцію Росії від цивілізованого світу – тобто від сучасної глобальної високотехнологічної економіки. Навіть якщо це призведе до деякого поділу світової економіки на дві частини за ознакою підтримує/не підтримує конкретна країна санкції проти агресора.
- Максимально завадити Росії отримувати основні валютні надходження від морського експорту нафти та нафтопродуктів.
- Негайно та категорично заборонити танкерному флоту країн Заходу, що ввели санкції, надавати послуги з перевезення російської нафти та нафтопродуктів, незалежно від того, чи є документи на дотримання "цінової стелі", чи ні, бо це все одно брехня. Це виведе з обороту приблизно 30 – 35% танкерів, переважно грецьких компаній. Фізично це небагато – по Балтійському морю за місяць лише 50 – 55 одиниць флоту, по Чорному 32 – 33.
- Заборонити танкерам країн "санкційної коаліції" возити будь-що з портів Росії – бо на фоні війни виглядає якось дивно, коли американські танкери іноді везуть до портів США якісь смішні обсяги мінеральних добрив з портів Росії.
- Включити до санкційних списків США та ЄС абсолютно всі танкери, що перевозять російську нафту та нафтопродукти по світу.
- Заборонити всім портам країн "санкційної коаліції" приймати танкери з районів рейдових перевалок. Таких районів є 7: в затоці поблизу іспанського порту Кадіс, дві – поблизу північного узбережжя Марокко в Середземному морі, на південь від Лаконійської затоки біля острова Kýthira (Греція), біля узбережжя Мальти, біля входу до Суецької протоки та неподалік ізраїльського порту Хайфа.
- Попередити Туреччину – в разі якщо вона не припинить реекспорт до ЄС "переупакованої" російської нафти та нафтопродуктів, до турецьких портів будуть застосовані такі ж обмеження в країнах ЄС.
- Заборонити експорт до Росії всіх товарів та виробів, що містять мікросхеми, оптичні та електронні компоненти та вироби точної механіки виробництва країн санкційної коаліції або ліцензійних товарів та виробів тих же груп.
- Попередити банки та логістичні компанії всіх країн світу про те, що обслуговування експортно-імпортних операцій з товарами, що вказані вище, призведе до заборони використовувати долар США та євро.
- Поширити санкції на всі банки та фінансові компанії Росії – на сьогодні з 320 банків агресора під санкціями перебувають лише 62.
- Оприлюднити категоричну вимогу до всіх компаній країн ЄС та США, що мають у Росії дочірні підприємства, філії тощо, протягом кількох місяців повністю заморозити свою діяльність (таких компаній кілька тисяч).
- Негайно синхронізувати всі санкційні списки США, ЄС, України та інших країн "санкційної коаліції". Тобто приймати безумовно до виконання в усіх країнах результати розслідувань по компаніях-порушниках санкцій або тих, що сприяють обходу санкцій. (Раз всі ці країни довіряють розвідувальній інформації одна одної, то довіра до економічної та фінансової розвідки теж має бути автоматичною).
- Негайно заборонити без винятків технічну підтримку іноземного технологічного обладнання, устаткування, що вже працює на підприємства РФ, в тому числі спеціалізованого програмного забезпечення.
- Передати функції контролю за виконанням санкцій від країн ЄС (як зараз) до Європейської комісії, створити європейський аналог американської фінансової розвідки OFAC.
- На рівні Ради ЄС та Європарламенту принципово розв'язати питання, що окремі країни ЄС не можуть блокувати накладення конкретних санкцій до Росії.