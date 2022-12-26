РНБО розгляне санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Джерело:Міністерство економіки України
На розгляд РНБО передали пропозиції щодо застосування санкцій до представників силових органів Росії. Також ввести санкції планують проти окремих представників ІТ-сектору.
Такі пропозиції передала Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
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РНБО розгляне нові санкції проти Росії
Так, Міжвідомча робоча група рекомендувала передати на розгляд РНБО пропозиції щодо ухвалення санкцій проти понад 1 300 представників силових органів Росії. Зокрема, ФСБ, служби зовнішньої розвідки, нацгвардії, міністерства внутрішніх справ, судової влади. Тобто проти осіб, які безпосередньо причетні до злочинів в Україні.
Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери Росії. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим Путіна використовує для пропаганди.
Нагадаємо, що за 4 місяці роботи МРГ Радою нацбезпеки та оборони ухвалено, а президентом введено в дію рішення про запровадження санкцій проти 3 134 фізичних та 1 374 юридичних осіб.
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