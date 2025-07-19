Україна пропонує Росії переговори та новий обмін полоненими: Зеленський записав відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення. Він розповів про нові санкції проти Росії, угоди по зброї зі США та наступні кроки нового уряду, зокрема подальші переговори з Росією.

Україна готує новий обмін полоненими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Про що заявив Зеленський у зверненні?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Шостці, Павлограді та інших населених пунктах. У Великоолександрівці є загиблі внаслідок удару.

Україна обговорила синхронізацію санкцій проти Росії. Йдеться зокрема і про країни, які не входять до ЄС. Йде робота і на американському напрямку.

Є домовленості з президентом Трампом, які ми повинні реалізувати якнайшвидше. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо ППО, нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати до США технологічну українську зброю – передусім дрони,

– зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що українські дрони чудово себе показали, йде робота по активізації роботи щодо дронів-перехоплювачів. Наступного тижня будуть підписані додаткові контракти.

Зеленський також нагадав про оновлення складу РНБО. Про це він мав розмову з новим її головою Рустемом Умєровим. Перші рішення вже готуються. Зокрема завтра Зеленський планує мати розмову з новою прем'єркою Свириденко.

Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном,

– повідомив Зеленський.

Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Україна закликає до обміну полонених, повернення дітей, припинення вогню.

Зеленський також нагадав про призначення сьогодні, 19 липня, звань Героя України Олегу Яровому та Віталію Карвацькому, на жаль, посмертно.

Орденом Свободи сьогодні відзначено 16-річних партизанів Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова з Бердянська. Вони були закатовані росіянами, а їх тіла рідним не повернули.