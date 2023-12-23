Зеленський ввів нові санкції проти осіб та компаній, що шкодять інтересам України

Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти осіб, які шкодять інтересам України. У нього ввійшло 51 фізична особа та 134 компанії.

У списку можна помітити не лише росіян та пов'язані з ними компанії, а й громадяни України, Литви, Кіпру. Значна частина компаній – з окупованого Криму.

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Указ Зеленського

Володимир Зеленський 23 грудня увів санкції проти 51 особи та 134 компаній, серед яких громадяни Росії, України, Латвії та Кіпру. Всі ці суб'єкти шкодять інтересам України.

Згідно з першим указом запроваджуються обмеження проти 119 компаній. Здебільшого вони ведуть свою діяльність на території Росії, але серед списку можна помітити ТОВ "Автодель ГАЗ" – воно працює у Криму. Також у тому ж списку 43 фізичних особи родом з Росії, України та Литви.

Іншим указом президент України запровадив санкції проти 8 осіб, серед яких громадяни Кіпру, України та Росії. Окрім цього, обмеження діяльності торкнулося й 15 компаній, серед яких майже половина з окупованого Криму.

Обмеження передбачають блокування активів на території України підсанкційних осіб, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів країно. Також компаніям анулюють ліцензії.

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