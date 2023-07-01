Зеленський ввів санкції проти 190 осіб, зокрема росіян та власника Georgian Airways

Україна продовжує накладати санкції як на Росію та її громадян, так і тих, хто підтримує країну-агресорку. Цього разу Володимир Зеленський підписав указ, який вводить обмеження проти 190 осіб.

Якщо говорити точніше, то мовиться про 190 фізичних і 291 юридичну особу. Здебільшого санкції наклали на росіян, а також їхні підприємства та компанії.

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Санкційний список розширюється

Глава держави своїм указом ввів рішення РНБО від 1 липня 2023 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Серед фізичних осіб, на яких наклали санкції:

очільники казанського заводу "Електроприлад";

керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;

начальник МНС по Башкортостану Латипов Марат Раїсович;

російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу Вадим Волковицький;

гендиректор "Проксі Технолоджі" Олексій Суслопаров.

Зауважимо, що ця компанія працює над системами, які виявляють та придушують дрони.

Якщо говорити про юридичних осіб, які тепер будуть під санкціями, то серед усього переліку:

керівництво "Науково-виробниче підприємство "Салют", що займається виробництвом корабельних радарів;

акціонерне товариство "Авіаремонт";

"Болховський завод напівпровідникових приладів";

"Високовський механічний завод".

За цим посиланням ви можете ознайомитися з повним переліком фізичних осіб, а за цим – юридичних.

Серед тих, хто потрапив цього разу під санкції, – грузинська авіакомпанія Georgian Airways. Причиною цього рішення стало відновлення рейсів до Росії. Також обмеження наклали і на власника компанії Тамаза Гаїашвілі.

Зазначимо, що напередодні Євросоюз схвалив 11 пакет санкцій проти Росії. Його спрямували на посилення чинних обмежень, а також запобігання їхньому обходу.

Основний акцент на унеможливленні обходу

Для цього ввели новий інструмент, який дозволяє протидіяти обходу санкції. Таким чином ЄС обмежить продаж і експорт санкційних товарів і послуг до третіх країн.

Ми робимо це вперше. Я думаю, що це важливий крок. Знову ж таки, це не обов'язково проти країни в цілому, це лише проти продукту, якщо ми бачимо системне обходження, і якщо ми бачимо, що всі інші інструменти не спрацювали,

– пояснив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.