Досить чекати: Зеленський закликав узгодити 12-ий пакет санкцій проти Росії

2 жовтня у Києві відбулася зустріч міністрів Ради ЄС. Президент Зеленський закликав якомога скоріше ухвалити рішення про 12-ий пакет санкцій проти Росії.

Глава держави наголосив, що пауза, яка минає після ухвалення останнього 11-ого пакету санкцій ЄС, збільшує тривалість війни, передає 24 Канал.

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Незручна пауза

За словами Зеленського, "санкційна мовчанка" після 11-ого пакету санкцій занадто "затягнулася".

Тим часом Росія збільшила обстріли України ударними дронами та ракетами. Лише за вересень вона застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів та 1159 керованих авіабомб. Абсолютна більшість цих ударів – проти цивільних об’єктів. Це свідчить лише про те, що нинішній санкційний тиск на країну-агресорку недостатній, зазначив президент.

Глава держави заявив, що, аби пришвидшити завершення війни в Україні, треба перекрити джерела, які допомагають Росії нарощувати військове виробництво.

Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій,

– наголосив Зеленський.

Крім того, політик вважає, що необхідно запровадити санкції проти російської атомної галузі.

Вони, за словами Зеленського, мають слугувати відповіддю на те, що "Росія робить на Запорізькій атомній станції". Також це має бути безпековим кроком "проти використання сумнівних російських атомних технологій".

Окремо політик наголосив на потребі розширити обмеження проти Ірану, зокрема у сфері – імпорту обладнання та хімікатів.

Два ключові фокуси

Про потребу скорішого запуску 12-ого пакету санкцій проти Росії заявив і очільник МЗС Дмитро Кулеба під час спільної конференції з Високим представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем.

Дипломат зазначив, що Україна розраховує на два ключові аспекти у майбутньому пакеті санкцій. Перше – заходи для боротьби з обходом вже існуючих обмежень, друге – це санкції, які мають торкнутися оборонної та ядерної індустрії Росії.

Окремо Кулеба наголосив на потребі боротьби з російською пропагандою, на яку терба відповісти санкціями проти її рупорів.

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