Зеленський ввів санкції проти тіньового флоту Росії і викрадачів української культурної спадщини

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони від 5 лютого 2025 року. Обмеження спрямовані на 57 капітанів суден, які працюють на тіньовий флот Росії, а також 55 осіб, причетних до незаконного вивезення української культурної спадщини.

Очікуваний вплив санкцій – синхронізація з санкціями, вже запровадженими партнерами, та спонукання партнерів до запровадження нових санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на укази Зеленського №67 і №68 від 5 лютого.

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Українські санкції проти тіньового флоту Росії

До санкційного списку увійшли 56 громадян Росії та один громадянин Ірану, які є капітанами суден російського тіньового флоту, а також задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі шляхом здійснення перевалок нафти у морі та застосування інших протиправних заходів.

Серед підсанкційних осіб опинилися капітани суден:

Микола Цома – капітан танкера Liberty;

– капітан танкера Liberty; Григорій Мотайленко – капітан танкера Bolero;

– капітан танкера Bolero; Олександр Юрпалов – капітан танкера Cassiopeia;

– капітан танкера Cassiopeia; Олександр Фількін – капітан танкера Callisto.

Ці судна належать компанії "Совкомфлот", яка перебуває під санкціями США та Великої Британії.

Також санкції введені проти:

Євгена Безрукова , капітана танкера Moti (оператор – Gatik Ship Management);

, капітана танкера Moti (оператор – Gatik Ship Management); Ігоря Кучерова , капітана Fjord Seal (Prominent Shipmanagement Limited, зареєстрована у Гонконзі);

, капітана Fjord Seal (Prominent Shipmanagement Limited, зареєстрована у Гонконзі); Алі Мохсені, громадянина Ірану, капітана Daksha (Oceanlink Maritime DMCC з реєстрацією у ОАЕ).

Таким чином, капітани тіньового флоту вперше понесуть індивідуальну відповідальність за сприяння в обході стелі цін на нафту. Це має ускладнити пошук нових капітанів для танкерного флоту Росії.

Санкції проти викрадачів української культурної спадщини

Окремі обмеження запроваджені проти осіб, які брали участь у знищенні та розграбуванні української культурної спадщини, зокрема через незаконні археологічні розкопки в тимчасово окупованому Криму.

До списку увійшли високопосадовці Мінкульту Росії:

Сергій Обривалін – перший заступник міністра культури Росії;

– перший заступник міністра культури Росії; Володимир Осінцев – заступник міністра культури Росії;

– заступник міністра культури Росії; Роман Рибало – голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту Росії;

– голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту Росії; Микола Макаров – директор Інституту археології РАН, відповідальний за видачу дозволів на незаконні розкопки в Криму.

Також під санкціями опинилися керівники російських музеїв:

Михайло Піотровський – президент Спілки музеїв Росії, директор "Державного Ермітажу";

– президент Спілки музеїв Росії, директор "Державного Ермітажу"; Єлизавета Лихачова – директорка "Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна";

– директорка "Державного музею образотворчих мистецтв ім. Пушкіна"; Сергій Соловйов – керівник археологічних експедицій, причетний до розкопок у Херсонесі Таврійському, пам'ятці ЮНЕСКО.

Санкції також запроваджені проти осіб із подвійним громадянством, які сприяли вивезенню українських культурних цінностей:

Ольга Бурова – перша заступниця "міністра культури Республіки Крим";

– перша заступниця "міністра культури Республіки Крим"; Євген Горлачов – директор Мелітопольського краєзнавчого музею, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден;

– директор Мелітопольського краєзнавчого музею, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден; Ельзара Хайредінова – завідувачка відділу історії "Кримського федерального університету ім. Вернадського", керівниця незаконних археологічних експедицій.

Музеї, які зареєстровані на окупованих територіях та функціонують на базі експропрійованих культурних цінностей:

"Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський";

"Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник";

"Центральний музей Тавриди".

"Очікуваний вплив санкцій: блокування активів осіб, причетних до викрадення культурної спадщини України; привернення уваги країн-партнерів до проведення державою-агресором незаконних археологічних розкопок на ТОТ, спонукання їх до запровадження власних санкцій, які позбавлять даних осіб можливості брати участь у міжнародних культурних заходах та просувати там свої пропагандистські наративи", – йдеться в указі.