Натиснути так, щоб наступного року не було війни: Зеленський висловився про санкції проти Росії

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про доповіді розвідок. Вони стосувалися тиску на Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Перетерпіти не вийде, – Зеленський про санкції на російську економіку

За словами президента, Росія вже має відчутні економічні втрати. А "будуть ще більш відчутні".

Служба зовнішньої розвідки доповіла про ефективність санкцій проти Росії і проти пов'язаних з агресором осіб.

Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього. Була також у мене розмова з ГУР,

– сказав Зеленський.

Гарант доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони.

"Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти наші всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні", – додав він.

Західні ЗМІ розкрили, як тепер можуть постачати зброю Україні.