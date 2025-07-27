Натиснути так, щоб наступного року не було війни: Зеленський висловився про санкції проти Росії
- Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення санкцій проти Росії.
- Він пропонує натиснути на агресора так, щоб наступного року не було війни.
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про доповіді розвідок. Вони стосувалися тиску на Росію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
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Перетерпіти не вийде, – Зеленський про санкції на російську економіку
За словами президента, Росія вже має відчутні економічні втрати. А "будуть ще більш відчутні".
Служба зовнішньої розвідки доповіла про ефективність санкцій проти Росії і проти пов'язаних з агресором осіб.
Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього. Була також у мене розмова з ГУР,
– сказав Зеленський.
Гарант доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони.
"Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти наші всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні", – додав він.
Західні ЗМІ розкрили, як тепер можуть постачати зброю Україні.