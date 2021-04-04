Санкції проти низки російських компаній: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський 4 квітня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 11 російських компаній. Під обмеження також потрапили 68 підприємств, які причетні до контрабанди в Україні.

Спеціальні економічні та інші санкції діятимуть упродовж наступних 3 років. Про це йдеться у додатку до указу глави держави, оприлюдненому на сайті ОП.

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Санкції проти компаній з Росії

До санкційного списку внесли 11 російських компаній, а саме:

Російське федеральне агентство "Росспівробітництво";

авіакомпанію "Волга – Дніпро";

агрегатний завод "Спецагрегати" (Севастополь);

технічна базу "Зірочка" (Мурманська область);

машинобудівний завод "спецагрегати" (Челябінська область);

ТОВ "Завод Молот-Механіка" (Севастополь);

ТОВ "Севмормаш-2М" (Севастополь);

суднобудівне підприємство "Дальзавод" (Приморський край);

виробника гідравлічних і пневматичних силових установок "Севастопольський агрегатний завод";

ВАТ "514 авіаційний ремонтний завод" (Тверська область);

ВАТ "322 авіаційний ремонтний завод" (Приморський край).

Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді:

блокування активів;

обмеження торгових операцій;

повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;

запобігання виведенню капіталів за межі країни;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів;

заборони на участь у приватизації;

заборони оренди державного майна резидентами іноземної держави й особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах.

Окрім цього, Україна ввела обмеження для 68 підприємств, які пов'язують з людьми, що входять до ТОП-10 української контрабанди, проти яких також ввели санкції.

ТОП-10 українських контрабандистів

До переліку ТОП-10 українських контрабандистів потрапили:

Іван Бокало (зареєстрований – у Львові)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Єрімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса)

Віктор Шерман (Одеса)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух (Львів)

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