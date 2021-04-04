Санкції проти низки російських компаній: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

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Президент Володимир Зеленський 4 квітня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 11 російських компаній. Під обмеження також потрапили 68 підприємств, які причетні до контрабанди в Україні.

Джерело:

Офіс Президента

Спеціальні економічні та інші санкції діятимуть упродовж наступних 3 років. Про це йдеться у додатку до указу глави держави, оприлюдненому на сайті ОП.

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Санкції проти компаній з Росії

До санкційного списку внесли 11 російських компаній, а саме:

  • Російське федеральне агентство "Росспівробітництво";
  • авіакомпанію "Волга – Дніпро";
  • агрегатний завод "Спецагрегати" (Севастополь);
  • технічна базу "Зірочка" (Мурманська область);
  • машинобудівний завод "спецагрегати" (Челябінська область);
  • ТОВ "Завод Молот-Механіка" (Севастополь);
  • ТОВ "Севмормаш-2М" (Севастополь);
  • суднобудівне підприємство "Дальзавод" (Приморський край);
  • виробника гідравлічних і пневматичних силових установок "Севастопольський агрегатний завод";
  • ВАТ "514 авіаційний ремонтний завод" (Тверська область);
  • ВАТ "322 авіаційний ремонтний завод" (Приморський край).

Згідно з указом, санкції застосовуються у вигляді:

  • блокування активів;
  • обмеження торгових операцій;
  • повного припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі країни;
  • зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів;
  • заборони на участь у приватизації;
  • заборони оренди державного майна резидентами іноземної держави й особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах.

Окрім цього, Україна ввела обмеження для 68 підприємств, які пов'язують з людьми, що входять до ТОП-10 української контрабанди, проти яких також ввели санкції.

ТОП-10 українських контрабандистів

До переліку ТОП-10 українських контрабандистів потрапили:

  • Іван Бокало (зареєстрований – у Львові)
  • Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області)
  • Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)
  • Олександр Єрімічук (Чернівці)
  • Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)
  • Вадим Альперін (Одеса)
  • Олександр Чудаков (Одеса)
  • Віктор Шерман (Одеса)
  • Олександр Кравченко (Одеса)
  • Володимир Дідух (Львів)

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