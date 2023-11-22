Рада підтримала санкції проти оборонки Росії на 50 років
22 листопада 2023, 13:47Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
22 листопада Верховна Рада проголосувала за постанову, яка передбачає уведення спеціальних економічних обмежень щодо оборонної промисловості Росії та Білорусі. Раніше їх запропонував президент Зеленський.
"За" віддали 304 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Санкції проти оборонки країни-агресорки та її спільниці
20 листопада президент Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №10271. У ньому він запропонував реалізувати рішення РНБО щодо введення санкцій проти російських і білоруських виробників зброї на пів сотню років.
Законопроєкт пропонує:
- заборонити проводити операції з товарами та послугами, на міжнародні передачі яких поширюється закон "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами Росії та Білорусі;
- зупинити виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Росії та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;
- заборонити передачу резидентам Росії та Білорусі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на отримання ними охоронних документів та вчинення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, окрім дій щодо продовження терміну дії прав та документів;
- припинити спільні проєкти у сфері безпеки та оборони щодо товарів військового призначення та подвійного використання, якщо учасниками цих програм є представники Росії та Білорусі.
Інші рішення, які ухвалила Верховна Рада на засіданні 22 листопада:
- Парламент підтримав в цілому законопроект № 8011 щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.
- Рада також проголосувала за проєкт закону про застосування англійської мови в Україні. Він передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.