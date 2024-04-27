Аби Китай дав вказівку Росії: як США намагаються вплинути на Пекін

Москва стала васалом Пекіна та перебуває під зовнішнім китайським управлінням. Сполучені Штати Америки намагаються протистояти цьому завдяки санкціям, але чи дійсно обмеження можуть змусити Китай відступити.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. У Сполучених Штатів є два ключових треки щодо стримування КНР – економічний та військовий.

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Військовий та економічний тиск на Китай

Зараз політика Вашингтона націлена на те, щоб зупинити не просто пряме постачання зброї, а загалом зробити все, аби Китай дав розпорядження своєму васалу – зупиняти війну.

З військового погляду було утворено чимало нових інноваційних альянсів на чолі зі Сполученими Штатами за участі Японії, Південної Кореї, Філіппін тощо. Загалом будується нова безпекова модель, яка націлена на Китай, що фактично превентує китайське вторгнення у Тайвань.

Адже для того, аби Пекін зміг зробити цей бліцкриг, йому буде необхідно пройти повз два серйозних альянси на півночі й півдні Тайваню,

– зауважив Харитонов.

В українців є часто неправильне розуміння того, чи накладені на КНР санкції. На Китай накладені численні санкції, звісно, вони наразі менші, ніж на Росію. Зокрема, протягом останнього часу активно накладалося обмеження у сфері економіки й експорту. Тобто тих технологій, які будуть поставлятися до КНР для розвитку спроможності народно-визвольної армії Китаю.

Нині Пекін не має доступу до інноваційних чипів, щоб розроблювати техніку на основі ШІ-технологій, квантових обчислень, суперкомп'ютерів. У Китаю немає цього паритету, а майбутня велика війна, звісно, буде з активним застосуванням саме високих технологій,

– мовив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Одночасно відбувається процес виведення капіталів з країни. Китайська економіка за багатьма пунктами відкотилася на 30 років. Тому розмова про санкції – це вже конкретна заява, що якщо Китай продовжить підтримувати російську війну в Україні, то відповідатиме за це.

Цю лінію чітко проявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл. Він сказав, що за будь-які наступні успіхи Росії у війні проти України буде відповідальна КНР.

"Росія збирає техніку з китайських компонентів"

Як зазначив Харитонов, Китай вже поставляє в Росію техніку, мовиться про товари подвійного значення, для ведення війни проти України. Нині Сполучені Штати розблокували цю цензуру й тепер є дуже чіткі й жорсткі заяви щодо всебічного насичення Китаєм російського ВПК.

Декілька тижнів тому також була інформація про те, що 90% мікроелектроніки у 2023 році для російської військової техніки було поставлено з КНР. Йдеться про техніку, яка використовується для створення ракет, танків й всього, що вбиває український народ.

Ми маємо 240 мільярдів товарообігу між Росією і Китаєм за 2023 рік, що в порівнянні з 10 мільярдами України з Китаєм не співвимірно. Постачання та спільні розробки вже відбуваються,

– наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

За його словами, питання в тому, що тільки техніка під китайським брендом, тобто те, що зібрано та марковано Китаєм, не поставляється до Росії. Країна-агресор просто збирає з китайських компонентів це в себе вдома, тому що російські заводи не знищені.

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