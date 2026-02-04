Ексглава МЗС сказав, які важелі Трамп може застосувати до Путіна через зірване перемир'я

Путін та Трамп мають різне бачення конфлікту, бо для Кремля удари по Україні після візиту Марка Рютте – спосіб показати силу напередодні переговорів та нав'язати свою волю Європі. Тоді як президент США керується власною логікою.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив 24 Каналу, що Трамп навряд чи надаватиме Україні безплатну зброю, проте готовий посилювати санкційний тиск на Росію.

Дивіться також: Стався переламний момент: чому провалився план Путіна щодо масованого обстрілу України

Як санкції Трампа впливають на логіку переговорів із Кремлем?

Важливо! Під час візиту до Києва генсек НАТО Марк Рютте заявив, що нова атака по цивільних є тривожним сигналом у контексті мирних переговорів.

"Це класична кремлівська гра – Путін розуміє, що або Трамп просуває додаткові елементи в переговорах, або енергетичне перемир'я не буде тривалим. У ментальності Кремля все чогось коштує. Те, що кілька днів удари зосереджувалися на транспортній, а не енергетичній інфраструктурі, пояснюється саме цим", – підкреслив Клімкін.

5 лютого закінчується дія договору про контроль за стратегічними озброєннями, після чого формально і США, і Росія зможуть робити майже все, що захочуть.

По-перше, Трамп ніколи не збирався надавати Tomahawk – це був лише інструмент тиску на Путіна. По-друге, для постачання Tomahawks потрібні не лише політичне рішення, а й технологічні можливості, оскільки вони зазвичай запускаються з кораблів і підводних човнів.

Стандартних пускових установок для Tomahawk в американців можна нарахувати на пальцях однієї руки. Трамп дуже хоче показати, що всю зброю для України купують європейці. Це відповідає його логіці, що за все мають платити європейці, і добре заходить його електорату,

– сказав Клімкін.

Наскільки серйозним є нафтовий удар Трампа по Росії?

Також Трамп може посилювати санкційний тиск – зокрема, він заявив, що Індія відмовлятиметься від російської нафти, хоча це не станеться миттєво через термін дії контрактів.

"Це погана новина для російського режиму, оскільки за нафту вони отримуватимуть менше, а Трамп зможе контролювати нафтові потоки. Стратегія Трампа – не різко збільшувати тиск на Путіна, а поступово і стратегічно звужувати простір для його маневру", – пояснив Клімкін.

Трамп може й "психанути", оскільки зараз дуже впевнений у собі після перемоги у Венесуелі, системного тиску на Кубу та поступок європейців щодо Гренландії. Для нього тиск на Росію залишається ключовим пріоритетом.

У порядку денному переговорів Трампа з Путіним набагато більше питань, ніж Україна – контроль над стратегічними озброєннями, Арктика, бізнес, відносини з Китаєм та багато іншого.

Дуже важливо, щоб Трамп використовував ці важелі в діалозі з Путіним для отримання кращого рішення щодо України. Чи буде він це робити, залежить від його розуміння ситуації, а також від нашої та європейської комунікації з ним і його командою,

– підкреслив Клімкін.

Що відомо про "енергетичне перемир'я"?