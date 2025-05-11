Американські санкції можуть "задавити" економіку Росії, але лише за однієї умови

Володимир Зеленський 10 травня провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Зокрема вони говорили про санкції на Росію, якщо вона не погодиться на припинення вогню.

На країну-агресорку уже введення різні європейські санкції, але вони не завдають критичної шкоди Росії. Як зауважив 24 Каналу полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, до них треба додати санкції США, але з певною умовою.

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Які санкції справді будуть дієвими

"Американські санкції зможуть "задавити" економіку країни-агресорки тільки якщо вони будуть введені не на саму Росію. Адже на країну й так введені прямі європейські обмеження", – сказав Роман Світан.

Наприклад, відчутним було б відключення всіх банків Росії від системи SWIFT, щоб так її ізолювати. Сполучені Штати зможуть ввести справжні обмеження, якщо визнають Росію країною – спонсором тероризму. Мовиться про вторинні санкції.

Саме вони небезпечні для Росії, адже тоді жодна держава, окрім Північної Кореї, не зможе вести ніякі справи з Москвою. Їх вводять автоматично, якщо країну визнають такою, що спонсорує тероризм. Або вибірково, судячи з певних списків та алгоритмів,

– додав Роман Світан.

Було б дуже добре, якби Трамп ввів саме ці санкції. Але на них він не піде. Трамп не визнає Росією такою державою, бо має з Путіним свої, досить непогані стосунки. Тоді вторинні санкції будуть пов'язані не з Росією, а з економікою США.

Тобто американський лідер використовуватиме війну для введення вторинних санкцій на ті країни чи компанії, які йому незручні на ринку. Це один з методів боротьби за економічні пріоритети.

"Реальні санкції, які дадуть можливість "відмінусувати" російську економіку на 30% – це так звані "санкції Малюка – Буданова". Мовиться про знищення російських вуглеводнів: газу, нафти, продукти з переробленої нафти. Все це дає приблизно третину трильйона доларів у рік для економіки країни-агресорки", – наголосив військовий експерт.

Ці санкції справді дієві, а Україна може їх завдати. Всі вкотре в цьому переконалися 7 травня, коли сотні безпілотників атакували стратегічні об'єкти Росії.