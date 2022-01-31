Санкції Великої Британії проти олігархів Путіна: Росія обіцяє відповідь Лондону
Джерело:ТАСС
У Кремлі заявили, що санкції Великої Британії проти олігархів з оточення Володимира Путіна розцінюватимуть як начебто атаку на бізнес. Країна-окупантка пообіцяла відповідь.
Дмитро Пєсков – прессекретар президента Росії – побідкався, що ситуація – "надзвичайно тривожна". Окрім того, речник Володимира Путіна заявив: це нібито підриває привабливість Великої Британії. Зокрема, інвестиційну.
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Атака на російський бізнес, звичайно, передбачає заходи у відповідь, і ці заходи сформулюють виключно з урахуванням наших інтересів,
– заявив Пєсков.
Також речник Путіна "відзначився" абсурдною заявою, що "англосакси неабияк накачують напруженість на європейському континенті".
"Олігархам Путіна буде ніде сховатися"
- Міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс заявила, що проти російських олігархів у Лондоні запровадять нові жорсткі санкції. За словами Трасс, це стане ще одним інструментом для стримання Кремля від вторгнення в Україну.
- Очільниця МЗС запевнила, що навіть ймовірні шкоди для економіки Великої Британії не стануть на заваді.
- Трасс наголосила: "олігархам Путіна буде ніде сховатися, як і компаніям, які беруть участь у підтримці Росії".
- Зупинити загрозу російського вторгнення – це пріоритет для Великої Британії.
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