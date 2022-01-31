Санкції Великої Британії проти олігархів Путіна: Росія обіцяє відповідь Лондону

У Кремлі заявили, що санкції Великої Британії проти олігархів з оточення Володимира Путіна розцінюватимуть як начебто атаку на бізнес. Країна-окупантка пообіцяла відповідь.

Дмитро Пєсков – прессекретар президента Росії – побідкався, що ситуація – "надзвичайно тривожна". Окрім того, речник Володимира Путіна заявив: це нібито підриває привабливість Великої Британії. Зокрема, інвестиційну.

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Атака на російський бізнес, звичайно, передбачає заходи у відповідь, і ці заходи сформулюють виключно з урахуванням наших інтересів,

– заявив Пєсков.

Також речник Путіна "відзначився" абсурдною заявою, що "англосакси неабияк накачують напруженість на європейському континенті".

"Олігархам Путіна буде ніде сховатися"

Міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс заявила, що проти російських олігархів у Лондоні запровадять нові жорсткі санкції. За словами Трасс, це стане ще одним інструментом для стримання Кремля від вторгнення в Україну.

Очільниця МЗС запевнила, що навіть ймовірні шкоди для економіки Великої Британії не стануть на заваді.

Трасс наголосила: "олігархам Путіна буде ніде сховатися, як і компаніям, які беруть участь у підтримці Росії".

Зупинити загрозу російського вторгнення – це пріоритет для Великої Британії.

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