Санкції та військова допомога: Кулеба провів нову телефонну розмову з Блінкеном

Сполучені Штати Америки не припиняють військову допомогу Україні. Про новий пакет озброєння сказав державний секретар Ентоні Блінкен.

Про це повідомив 14 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він провів телефону розмову з Блінкеном й обговорив майбутні санкції, які запровадять проти Росії.

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"Вдячний США за їхню непохитну підтримку та стійкість", – написав Кулеба.

Попередня заява Блінкена

Раніше Блінкен закликав світ уникати нових угод про придбання озброєння у країни-агресора. Також він вважає, що слід не закуповувати додаткові енергоносії в Росії. Держсекретар сподівається, що союзники та партнери підтримають США.

США продовжують закликати країни уникати нових великих угод щодо придбання російських систем озброєння, особливо через те, що Росія робить в Україні,

– заявив Блінкен.

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