Шольц пояснив затримку із санкціями проти Росії
Джерело:Politico
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому Берлін нібито затягує санкції проти Росії. За його словами, намагаються знайти рішення, щоб його ухвалити.
Видання відзначає, що у ЄС тривають перемовини щодо нового пакету санкцій проти Росії. Він має містити заборону на реекспорт російського скрапленого газу, але Німеччина виступає проти цього.
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"Питання практичне, а не принципове"
В інтерв’ю виданню Axel Springer на полях саміту G7 Шольц заявив, що пакет санкцій не блокують, а обговорюють деталі. За його словами, потрібно переконатися, що німецька економіка зможе функціонувати і водночас переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійські країни або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом.
Він також вважає, що новий санкційний пакет найближчим часом буде ухвалено, адже це "питання практичне, а не принципове".
Також Шольц відповів на закиди щодо порівняння Німеччини з Угорщиною, яка зазвичай блокує санкційні пакети, щоб пом'якшити їх на користь Росії.
Так, це чудова фраза, але це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення,
– наголосив він.
Шольц розповів, як завершити війну та досягнути справедливого миру
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