Санкції ЄС проти Росії діятимуть до повного виконання мінських домовленостей, – Боррель

У Євросоюзі підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Як заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політки безпеки Жозеп Боррель, Брюссель не скасує санкції проти Росії доти, доки Кремль не виконує мінські домовленості.

Про це Боррель повідомив після засідання 7-ої Ради Асоціації Україна – ЄС 11 лютого.

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Цей меседж передали і главі МЗС Росії Лаврову

Я ще раз запевнив прем'єра Шмигаля в непохитній підтримці ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Цей меседж я також передав під час моєї зустрічі минулого тижня міністру закордонних справ Росії Лаврову, включаючи необхідність виконати Мінські домовленості,

– сказав Боррель.

У Євросоюзі наголошують: вони не визнають окупації Криму та Севастополя Росією. Боррель запевнив, що Брюссель підтримуватиме зусилля у нормандському форматі, Тристоронній контактній групі, форматі ОБСЄ.

Боррель про тривалість санкцій

Тривалість санкцій залишається прив'язаною до виконання Мінських угод,

– додав верховний представник ЄС.

У Брюсселі також запевнили, що співпраця з Україною є стратегічно важливою. А Угода про асоціацію – найбільш перспективна з усіх партнерів ЄС,