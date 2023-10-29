Доходи Росії від нафти й газу зменшилися вдвічі: як по окупантах б'ють санкції, і чи посилять їх

За час повномасштабної війни доходи Росії від продажу нафти та газу зменшилися у два рази. Однак, все одно залишаються досить-таки великими. Єврокомісія вже працює над наступним пакетом санкцій, аби посилити тиск на агресора.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів експрем'єр Литви, депутат Європарламенту від ЄНП і член комітету закордонних справ та комітету асоціації Україна – ЄС Андрюс Кубілюс.

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Чи посилять санкції проти агресора

Політик зазначив, що на початку листопада відбудеться голосування за резолюцію, яка наразі перебуває в процесі розробки. Цей документ спрямований на те, щоб зробити санкції ще ефективнішими, жорсткішими, зменшити здатність Росії фінансувати війну проти України, а також отримувати західні високотехнологічні компоненти для виробництва зброї.

Депутат Європарламенту зауважив, що на це вже направлені головні санкції ЄС, які діють зараз.

За попередніми даними, доходи від продажу нафти й газу, порівняно з тим, які вони були до війни, зменшилися у два рази, але все ще залишаються досить великими. Росія отримує 700 мільйонів євро в день з продажу цих ресурсів у всьому світі, а ЄС все ще платить за це близько 2 мільярдів євро щомісяця,

– зазначив Андрюс Кубілюс.

Наголосив, що вже шукають можливість, як зробити так, щоб ці грошові потоки, як світові, так і європейські, зменшилися найближчим часом. Окрім того, додав політик, можливо буде йти мова й про інші санкції.

Заборону на імпорт високотехнологічних виробів і про те, як Росія знаходить шляхи обходу вже чинних обмежень. Ми сподіваємося, що наша резолюція сприятиме подальшому розвитку подій та прийняттю рішень в інших європейських інституціях,

– підкреслив Кубілюс.

Політик сказав, що Єврокомісія вже працює над наступним – 12 пакетом санкцій. Втім, тривалий час не чути нічого конкретного.

"Саме тому ми вирішили в Європарламенті провести дебати та проголосувати за резолюцію, аби показати Єврокомісії, що ми бажаємо більшого", – зазначив депутат.

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