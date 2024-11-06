Вперше у Конгресі: до палати представників США обрали трансгендерну людину
Сара Макбрайд стала першою відкритою трансгендерною людиною, яку обрали до Конгресу США. Попри історичний характер своєї постаті, вона каже, що зосереджена на питаннях, які має намір популяризувати в Конгресі.
Згідно з прогнозами Edison Research, Сара Макбрайд виграла вибори за загальнодержавне місце від штату Делавер, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відомо про Сару Макбрайд
Демократка виросла у місті Вілмінгтон, штат Делавер. У 2011 році вона відкрито заявила про себе як про трансгендерну особу та почала активно займатися політикою.
Макбрайд намагається створити більш інклюзивне середовище в країні, зокрема і для трансгендерних американців.
Ті, хто сумнівається, чи достатньо велике серце цієї країни, щоб прийняти їх, мають знати, що вони належать сюди… Наша демократія достатньо велика для всіх нас,
– каже депутатка.
За останні роки в США зросла кількість законопроєктів, що обмежують доступ до гендерно афірмативної медицини для трансгендерних людей. Лише за 2023 рік в 37 штатах було представлено щонайменше 142 таких законопроєкти.
Сара Макбрайд зазначила, що коли стаєш першою в чомусь, то часто доводиться бути найкращою версією себе. Та, на її думку, важливіше стати найкращим представником Конгресу для Делавера, щоб виконати своє головне завдання.
5 листопада у США розпочалися вибори нового президента. Наразі Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США та здобула 51 місце зі 100. Партія також зберігає лідерство в Палаті представників з перевагою у 186 місць проти 160 у демократів.