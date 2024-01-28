"Зможе обстрілювати Москву": в Німеччині "подруга Путіна" закликала зупинити допомогу Україні

У Німеччині нова політсила лівого спектру "Альянс Сари Вагенкнехт" провела свій перший з'їзд. Її лідерка, яку вже встигли назвати "подругою Путіна" розкритикувала постачання Німеччиною озброєнь Україні.

"Зеленський зможе обстрілювати Москву"

Сара Вагенкнехт заявила, що постачання Україні озброєнь лише затягують війну. Також політикиня накинулась зі звинуваченнями на очільника опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца через те, що він "вимагає передати Києву німецькі ракети TAURUS, якими Зеленський зможе обстрілювати Москву".

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Вона цинічно називала війну "бізнесом", в якому йдеться "про сировину, сфери впливу і продаж озброєнь". Але не згадала ні слова про путінську агресію.

"Як свого часу щодо афганського Гіндукуша говорили, що там захищається і наша свобода, так і зараз в ім'я нашої свободи повинні далі страждати і вмирати українці, а ми постачаємо їм озброєння для досягнення перемоги, в яку більше не вірять навіть самі українські генерали", – цинічно заявила Вагенкнехт.

Ба більше, політикиня також вважає, що західні санкції шкодять не Росії, а Німеччині, а тому вона розкритикувала Шольца за відмову купувати "екологічний" російський трубопровідний газ. Цікаво, що Вагенкнехт чомусь забула, що ніяких санкцій проти російського трубопровідного газу немає, а Росія з власної ініціативи припинила постачання його до Німеччини.

Нова партія має абсурдні пропозиції

Загалом на з'їзді партії закликали не просто до зниження обсягів військової допомогти, а фактично до її припинення.

"Щоб спонукати Росію почати переговори, слід запропонувати негайне припинення всього експорту зброї в Україну", – вважають у партії.

Там також закликали дистанціюватися від США. Програма містить критику щодо ЄС: у політсилі пропонують "ввести мораторій на процес розширення" з акцентом на необхідність припинити перемовини щодо членства саме з Україною і Молдовою.

. 23 жовтня 2023 року у Берліні разом з кількома однодумцями Вагенкнехт заявила журналістам про створення асоціації. Назва партії має її ім'я – "Альянс Сара Вагенкнехт – за розум і справедливість" (Bündnis Sahra Wagenknecht, скорочено – BSW).