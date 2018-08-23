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Сара Джессіка Паркер продемонструвала стиль Керрі Бредшоу в Нью-Йорку: фото

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Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер / Колаж 24 канал

Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джессіка Паркер прогулялася вулицями Нью-Йорка у яскравому вбранні.

Напередодні стало відомо, що Сара Джессіка Паркер стала лицем нової кампанії італійського бренду білизни Intimissimi. 

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Так, нещодавно 53-річна актриса з'явилася на вулиці Нью-Йорка у яскравому літньому вбранні з легкими і повітряними тканинами. Сара Джессіка Паркер вразила усіх своїм костюмом, який дещо нагадує користувачам піжаму. Образ вона поєднала з яскраво-рожевими туфлями на підборах та клатчем такого ж відтінку.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер

Зауважимо, що костюм є з нової колекції Intimissimi. Паркер саме знімалася для нової реклами італійського бренду.

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер

Зірка розпустила волосся та прикрила обличчя сонцезахисними окулярами. У такому образі легко уявити героїню Сари Керрі Бредшоу з культового серіалу "Секс у великому місті".

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер
Сара Джессіка Паркер

Теги: LifeStyle Мода Нью-Йорк Кіно
Джерело: 24 Канал
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