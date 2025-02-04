Один із тих, хто здавав Донбас, – Світан про Саркісяна, якого ліквідували в Москві

Засновника терористичного батальйону "АрБат", українського кримінального авторитета та колаборанта Армена Саркісяна ліквідували у Москві. Він був одним із тих, хто здавав Донбас у 2014 році.

Знищити його могли або українські спецслужби, або фсб, або через внутрішні розправи на Донбасі. Більше 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Через що могли ліквідувати Саркісяна

За часів правління експрезидента-зрадника Віктора Януковича відомий кримінальний авторитет на прізвисько Юра Єнакіївський мав праву руку – творця батальйону "АрБат" Армена Саркісяна.

Донецькі бандити, які разом з "мусорами" у 2014 році здавали росіянам Донбас,

– наголосив Світан.

Проте кара за скоєні злочини прийшла, хоч і через 10 років. Ліквідувати Саркісяна могли троє:

українські спецслужби, які свого часу показали йому "чорну мітку";

внутрішня розправа, адже на Донбасі багато фінансових махінацій, зокрема з російськими грошима, пов'язаних з розподілом територій;

справа рук фсб через серйозний тиск з боку США на росіян у плані зупинення бойових дій в Україні.

Є імовірність, що росіянам доведеться виводити війська з українських територій, а протидіяти цьому будуть якраз такі особи як Армен Саркісян.

Їх можуть уже зараз "прибирати", щоб не відкладати на потім,

– пояснив Роман Світан.

Та попри все, головне завдання виконане – один із керівників терористичних угрупувань на Донбасі ліквідований.

Зазначимо, що підрив стався у ЖК "Алые Паруса". Російські пропагандистські ЗМІ, з посиланням на джерела в силових структурах, пишуть, що підірвати Саркісяна міг терорист-смертник.

Це може бути чоловік із татуюванням у вигляді меча на лівій гомілці, що може свідчити про його колишню приналежність до десанту або інших елітних військ.