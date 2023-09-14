Ми не плануємо знищувати Росію: Саркозі цинічно пояснив, чому Україна має підняти "білий прапор"

Колишній президент Франції заявив, що не бачить іншого шляху для закінчення війни в Україні, окрім переговорів із Путіним. Він закликав Київ припинити дратувати Росію.

У черговій скандальній заяві Саркозі визнав, що Росія – агресор, а Україна – жертва. Водночас це не завадило йому заявити, що саме "жертва" має піти на поступки своєму кривдникові, бо той ж – "ядерний".

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Саркозі закликав не будити "звіра"

Ексочільник Франції вчергове поміркував над тим, як можна закінчити війну в Україні і дійшов висновку, що іншого виходу, окрім капітуляції Києва він не бачить.

У цій війні 500 тисяч загиблих. Є агресор, Росія, Путін. І жертва, Україна. Але чи можемо ми подумати, як з цього вийти?

– сказав Саркозі.

За словами колишнього президента Франції, є два вибори: або одна зі сторін знищить іншу, або вони почнуть домовлятися.

Причому, на думку Саркозі, Росія не може бути знищеною, бо вона – друга ядерна країна у світі. І це начебто пахне тотальною війною.

Тому політик вважає, що кроки назустріч має робити саме Україна. Вона начебто повинна припинити провокувати Кремль і погодитися на свій нейтральний статус.

Саркозі продовжує підспівувати Путіну

Ця заява Саркозі стала ще одною у ланцюгу його інших відверто проросійських виступів. Одним із останніх було інтерв'ю для Le Figaro.

Тоді француз визнав Крим російським. Він заявив, що в України немає шансів повернути півострів, адже начебто більшість його населення проти цього, бо завжди почували себе росіянами. Крім того, Саркозі закликав провести референдуми у Криму та інших окупованих територіях.

Також він підкреслив "історичну місію" України, яка нібито повинна слугувати містком між Європою і Росією і нікуди не рухатися: ані в ЄС, ані в НАТО.

В Офісі Президента відреагували. Там назвали заяву Саркозі закликом виправдати російську агресію і звинуватили політика у тому, що той "свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни".