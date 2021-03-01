Саркозі відбуватиме покарання вдома з браслетом, а не у в'язниці, – Шкіль

Суд відправив за ґрати експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Його визнали винним у корупції та зловживанні впливом.
Джерело:24 канал
Більшість французів довіряють рішення суду, адже саме ця юстиція повинна вирішувати – винна людина, чи ні. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик і колишній народний депутат України Андрій Шкіль.
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Саркозі не пробуде рік у в'язниці
За його словами, французькі громадяни, перш за все, задоволені не тим, що Саркозі може відбувати цей термін за ґратами упродовж року, а тим, що суд працює, попри титули та ранги.
Рік за ґратами Саркозі не проведе. Швидше за все, він буде під домашнім арештом з браслетом. Але це також вважатиметься його кримінальною відповідальністю,
– зазначив Шкіль.
У Франції правосуддя діє
Він зауважив, що ситуація з Саркозі – це:
- підтвердження того, що правосуддя діє;
- підкреслення того, що жодні титули (минулі, сучасні або майбутні) не врятують від покарання чи відбування злочину.
Це, як сказав Шкіль, найважливіший висновок і для французьких чиновників (і для українських) що красти, торгувати впливами, отримувати матеріальну вигоду від перебування на посаді – не можна. "І це не просто слова, а кримінальна відповідальність", – зауважив аналітик.
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Чому Ніколя Саркозі засудили
- Ексочільника Франції Ніколя Саркозі 1 березня засудили до 3 років позбавлення волі.
- Його звинуватили у спробі незаконно отримати від судді інформацію про іншу судову справу проти нього в обмін на обіцянки використати його вплив.
- Колишня перша леді та жінка Саркозі Карла Бруні відреагувала на вирок чоловіка. У своїх соціальних мережах вона написала: "Боротьба триває, правда спливе".