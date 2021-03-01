Саркозі відбуватиме покарання вдома з браслетом, а не у в'язниці, – Шкіль

Суд відправив за ґрати експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Його визнали винним у корупції та зловживанні впливом.

Більшість французів довіряють рішення суду, адже саме ця юстиція повинна вирішувати – винна людина, чи ні. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик і колишній народний депутат України Андрій Шкіль.

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Саркозі не пробуде рік у в'язниці

За його словами, французькі громадяни, перш за все, задоволені не тим, що Саркозі може відбувати цей термін за ґратами упродовж року, а тим, що суд працює, попри титули та ранги.

Рік за ґратами Саркозі не проведе. Швидше за все, він буде під домашнім арештом з браслетом. Але це також вважатиметься його кримінальною відповідальністю,

– зазначив Шкіль.

У Франції правосуддя діє

Він зауважив, що ситуація з Саркозі – це:

підтвердження того, що правосуддя діє;

підкреслення того, що жодні титули (минулі, сучасні або майбутні) не врятують від покарання чи відбування злочину.

Ще 15 січня стало відомо, що фінансова прокуратура Франції почала нове розслідування проти 23-го президента країни, яке стосується його ймовірної діяльності у Росії.

Це, як сказав Шкіль, найважливіший висновок і для французьких чиновників (і для українських) що красти, торгувати впливами, отримувати матеріальну вигоду від перебування на посаді – не можна. "І це не просто слова, а кримінальна відповідальність", – зауважив аналітик.

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