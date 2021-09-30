Саркозі визнали винним у ще одній справі: перевищив витрати на виборчу кампанію

30 вересня 2021 , 13:07
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Джерело:

Ouest France

У Парижі 30 вересня колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі винесли вирок у так званій справі Bygmalion. Через перевищення витрат на виборчу кампанію він 1 рік перебуватиме під домашнім арештом.

Крім того, ще 13 обвинувачених визнали винними у співучасті. Їх засудили до позбавлення волі терміном від 2 до 3 років.

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Саркозі винесли ще один вирок

Колишнього президента Франції 30 вересня суд у Парижі визнав винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.

Саркозі засудили до 1 року позбавлення волі. Покарання він відбуватиме вдома під електронним наглядом.

Деталі справи Ніколя Саркозі

  • За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро, що майже удвічі більше від дозволеного порогу.
  • Для того, аби приховати порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер – республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.
  • Цікаво, що частина чеків за надані послуги дивним чином зникла. Супроводом кампанії Саркозі займалася компанія Bygmalion.
Зверніть увагу! 1 березня Саркозі вже засудили до реального позбавлення волі у так званій "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився.

 

Автор: Наталія Пристанська