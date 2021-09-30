Саркозі визнали винним у ще одній справі: перевищив витрати на виборчу кампанію
30 вересня 2021 , 13:07Читать новость на русском
Джерело:Ouest France
У Парижі 30 вересня колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі винесли вирок у так званій справі Bygmalion. Через перевищення витрат на виборчу кампанію він 1 рік перебуватиме під домашнім арештом.
Крім того, ще 13 обвинувачених визнали винними у співучасті. Їх засудили до позбавлення волі терміном від 2 до 3 років.
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Саркозі винесли ще один вирок
Колишнього президента Франції 30 вересня суд у Парижі визнав винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року.
Саркозі засудили до 1 року позбавлення волі. Покарання він відбуватиме вдома під електронним наглядом.
Деталі справи Ніколя Саркозі
- За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро, що майже удвічі більше від дозволеного порогу.
- Для того, аби приховати порушення, права партія "Союз за народний рух" (тепер – республіканці) видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.
- Цікаво, що частина чеків за надані послуги дивним чином зникла. Супроводом кампанії Саркозі займалася компанія Bygmalion.