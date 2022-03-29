Сатанізм і помста: що росіяни роблять з українським Маріуполем

У Маріуполі росіяни нищать все. Там колосальні руйнування, але заводи й промисловість завжди можна відновити. Не можна відновити лише людей. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Їх у Маріуполі загинуло дуже багато. За моїми даними, вже загинуло від 30 до 40 тисяч людей. Далі, якщо не буде гуманітарної допомоги, люди, які ховаються у підвалах, не виживуть.

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У місті немає нічого, щоб жити

Це велика трагедія. Хотілося, щоб все ж було припинення вогню, щоб західні країни дотисли Росію та оголосили повне ембарго (хай і тимчасове) до моменту припинення вогню. Нам потрібно два – три дні припинення вогню, кілька днів на гуманітарний коридор, аби дати можливість допомогти тим, хто ще залишився у місті.

На те, щоб поховати всіх тих загиблих, які зараз просто лежать на вулицях. На те, щоб вони забрали своїх "200-тих". Думаю, їх теж треба забирати, а не віддавати собакам. Це те, що потрібно робити терміново.

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Справа принципу

Знищити Маріуполь для них (росіян – 24 канал) – це вже справа принципу. Вони зрозуміли, скільки людей там вбили. Тому зараз їм краще все зруйнувати, аби не було зрозуміло, скільки людей там поховані у місті. Щоб не відповідати за свої злочини. Крім того, вони не спроможні перемогти наших військових, тож просто хочуть поховати їх під завалами.

Крім того, для нас Маріуполь – це символ. Його визволили у 2014 році. Там зупинили розвиток плану "Новоросії". Про який зараз вочевидь уже не йдеться.

Росіяни знищують Маріуполь / Фото пресслужби полку "Азов"

Якщо підходити з точки зору якихось інтересів, у Маріуполі потрібно залишити якийсь потенціал, а не руйнувати його повністю, з будинками, інфраструктурою, заводами.

Те, що росіяни зараз роблять із містом – це сатанізм і помста. Вони не зупиняться, поки не зітруть місто повністю, або поки наші їх не переможуть і не переб'ють всіх.

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