"Сатурн" більше не попливе: ГУР показало кадри зі знищенням ворожого буксиру

6 червня 2024, 11:13
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Українські розвідники уразили чергове судно росіян. Цього разу під ударом опинився буксир "Сатурн".

Стало відомо, що 6 червня ГУР знову атакували корабель росіян у Криму. Вони також показали відео знищення буксира. 

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Чергове судно пішло на дно

6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав чергового успішного удару по російському флоту. Зокрема, цього разу вдалося уразити рейдовий буксир проєкту 498 "Сатурн" або "Протей".

Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено,
– мовиться в повідомленні.

Розвідники поділились епічними кадрами знищення чергового російського корабля. "Сатурн" вдалося потопити завдяки злагодженій майстерній роботі наших військових. 

Знищення російського корабля: дивіться відео

Уражено 4 катери "Тунєц", 2 із них знищено

  • У ніч на 30 травня бійці ГУР уразили кілька катерів у тимчасово окупованому Криму. Спершу мовилося про два катери, але згодом дані уточнили. За оновленою інформацією, два судна знищили і ще два пошкодили. 
  • Загалом втрати росіян склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунєц". Окупанти використовували їх для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.
  • Ворожі катери вже традиційно атакували українські ударні морські дрони Magura V5.

Автор: Вікторія Кульженко