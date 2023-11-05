Снайперська гвинтівка серед САУ, – Світан назвав переваги установки Archer
Швеція офіційно підтвердила передачу 8-ми самохідних артилерійських установок Archer для України. Найближчим часом передадуть ще 4 таких САУ.
САУ Archer мають ряд переваг. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Переваги установки Archer
Роман Світан зазначив, що після заряджання САУ Archer працює в автоматичному режимі, керуючись з кабіни, та може дуже швидко відпрацювати весь боєзаряд за час польоту снаряда. Коли перший снаряд ще не впав, а установка може згортатися, рухатись далі, виконувати своє завдання.
Для Archer нема рівних у контрбатарейній боротьбі, тому що жодна ворожа установка не встигне по ній відпрацювати. Шведська САУ може влучати на відстані 40 – 50 кілометрів. Її точність вражає, вірогідне відхилення – всього кілька метрів.
Тобто здебільшого це снайперська гвинтівка серед САУ. У такій кількості, в якій нам її передали, вона, як мінімум, на одній ділянці фронту однозначно допоможе нашим бійцям у контрбатарейній боротьбі,
– пояснив військовий експерт.
Світан про САУ Archer: дивіться відео
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