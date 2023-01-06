Німеччина планує передати Україні додаткові САУ Gepard, – Spiegel

У четвер, 5 січня, стало відомо, що Німеччина вирішила надати Україні додаткову батарею ППО Patriot і бойові машини Marder. Проте це не всі сюрпризи від Німеччини.

За інформацією видання, українським військам також хочуть надати зенітний танк Gepard. Німеччина все більше показує свою підтримку Україні.

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Німеччина веде переговори

Як повідомляють, угоди про передачу танків поки що не досягнуто, але є впевненість, що найближчими місяцями Україні можуть поставити більше Gepard.

Видання зазначає, Німеччина веде переговори з двома державами, які також мають на озброєнні зенітні танки Gepard і потрібні до них 35-міліметрові боєприпаси.

Журналісти зауважили, що в 2022 році Німеччина поставила в Україну 30 систем Gepard, які виявилися дуже ефективними на фронті. Системи особливо добре справляються в боротьбі з безпілотниками, які запускають російські окупанти. Ще одна поставка цих установок суттєво посилила б українську ППО.

Варто додати, що нещодавно Німеччина передала Україні ракети, кулемети, генератори, запчастини до літаків та багато інших корисних речей.

Також уряд країни відправив в Україну велику партію військової допомоги. Серед того, що прийшло – безпілотники, антидронне обладнання та ракетні системи.

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