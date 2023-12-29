Робили дуже довго: на що здатна артустановка "Коаліція-СВ", якою Росія лякає Фінляндію
В Росії залякують, що розмістять поблизу кордонів Норвегії та Фінляндії нові самохідні гаубиці "Коаліція-СВ". Це – доволі специфічна зброя, яка за "міфічністю" схожа на танк "Армата".
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що САУ "Коаліція-СВ" – це ще одне "вундерваффе" на рівні з іншими новітніми зразками російського озброєння. Росія хвалиться нею, але в бою її поки не використовує.
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Що відомо про "Коаліція-СВ"
Як наголосив Катков, "Коаліцію-СВ" робили надзвичайно довго. Все почалося у нульових або 2010-х роках з ідеї створити систему, яка буде кращою за західні артилерійські системи, які використовують снаряди калібру 155 міліметрів.
Будь-яка 155-міліметрова система перестрілює 152-міліметрову. Тут фізику не обдуриш. В снарядах 155 міліметрів більший заряд, більша "камера" тощо. Тоді в Росії навіть думали перейти на снаряди калібру 155 міліметрів. Але залишилися на снарядах 152 міліметри,
– зазначив Катков.
"Коаліцію-СВ" досить довго робили. Спершу там планували зробити двоствольну систему, щоб вийти на 12 пострілів за хвилину. Та зрештою це вийшла просто нова "Мста" з дещо довшим стволом. Лише буквально 2 місяці тому там розповідали, що САУ пройшла усі випробування. Це – далеко не та система, яку хотіли в Росії.
Вочевидь, кількісне виробництво цих "коаліцій" буде малим. Росія повільно виробляє артилерійські системи. А зараз сконцентрована на відновленні радянських запасів. Це фактично буде "аналоговнет" як "Армата". Їх буде десь 10 – 12 – 14 одиниць, які кататимуться по полігонах. А потім там розповідатимуть фантастичні історії, як "Коаліція-СВ" "воює",
– пояснив Катков.
Ситуація в Росії: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 356 тисяч особового складу. Крім того, українські військові знищили 5940 танків, 11015 бойових броньованих машин, 8391 артилерійську систему, 935 РСЗВ, 617 засобів ППО тощо.
- Нещодавно в СБУ розповіли, скільки їм вдалося знищити російських танків за 2023. Кількість вийшла дійсно потужною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував успіхи Сил оборони в Чорному морі. Він підкреслив, що Росія мала суттєві втрати серед Чорноморського флоту.