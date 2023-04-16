Італія передала Україні понад 20 установок М109, – La Reppublica

Україна продовжує отримувати озброєння від міжнародних партнерів. Так, Італія передала нам ще понад 20 самохідних артилерійських установок М109.

Як зазначають у виданні, користувачі мережі напередодні зняли, як повз вокзал проїжджали кілька десятків САУ М109. Відомо, що курсували вони через північне місто Удіне.

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Вирушили близько 30 САУ

Журналісти пишуть, що присутні на вокзалі в Удіне могли побачити, як повз них курсує близько 30 самохідних артилерійських установок. У виданні додали, що за деякими джерелами, нашій державі загалом передали вже близько 60 таких САУ.

Очевидці зняли на камеру транспортування САУ М109: дивіться відео

САУ М109 – бойові гусеничні машини. Вони оснащені гарматою 155-міліметрового калібру та працюють з боєприпасами стандарту НАТО. Відомо, що Італія таких артилерійських установок випустила кілька сотень. Але зняла з виробництва на початку 2000-х років. Тепер же частина цих машин успішно завдає удару по ворогові.

Тим часом радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розкритикував західні медіа. Вони, посилаючись на ті самі секретні документи, зауважили, що Україні не вистачатиме озброєння. Мовляв, це стане причиною замороження війни.

Подоляк закликав дати зброю

Радник глави ОП підкреслив, що зараз наші партнери не мають вести підрахунок того, що в них є, а чого немає. Вони мали б зараз усе віддавати Україні: боєприпаси, техніку та інше оснащення.

Водночас пришвидшувати виробництво, щоб поповнити запаси. Адже слід розуміти, що Росія не припиняє ані на день роботу свого так званого оборонного комплексу. Хоча всі ми знаємо, що зброю вона використовує не для захисту, а лише для нападу.

Тому якщо ви говорите про недостатню кількість ресурсів України, дайте ці ресурси. І це не питання, що ми просимо. Це питання цінностей,

– підкреслив він.

Якщо ж країни Заходу не готові надавати зброю Україні, то їм необхідно раз і назавжди визнати, що демократія відсутня, а натомість існує сила, яка виграє. А ще це демонструватиме, що відсутнє міжнародне право та суверенітет.