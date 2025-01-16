Єдина в світі гаубиця, що б'є по ворогу під час руху: чим на полі бою допоможуть САУ RCH 155

13 січня 2025 року в місті Кассель відбулася урочиста церемонія передачі Україні Німеччиною першої самохідно-артилерійської установки (САУ) RCH 155. Вона стала першою частиною партії з 54 гаубиць. 24 Канал розповідає, в чому унікальність RCH 155 і як вона допоможе Україні на полі бою.

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Що відомо про САУ RCH 155 і скільки та коли їх отримає Україна

Церемонія в Касселі пройшла за участі посла України в Німеччині Олексія Макеєва та міністра оборони Бориса Пісторіуса. Вже наступного дня очільник Бундесверу прибув до Києва та мав змогу розповісти про нову зброю особисто президенту Зеленському.

Посол Олексій Макеєв символічно приймає першу САУ RCH 155 від німецького уряду:

Найближчим часом Україна отримає батарею з шести машин RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155, тобто дистанційно керована гаубиця 155 калібру), вони залишаться в Німеччині й на них почнуть проходити навчання українські артилеристи.

Постачання безпосередньо до України почнеться у квітні 2025 року і має завершитись в наступні 24 місяці. Наша держава отримуватиме RCH 155 просто з конвеєра та стане першою країною-оператором цієї зброї. Далі до елітного клубу операторів RCH 155 планують долучитися, власне, Бундесвер та збройні сили Швейцарії. При чому останні заради RCH 155 відмовились від класики – САУ Archer від BAE Systems Bofors.

Що може RCH 155: дивіться відео

​​Україна звернулася до Німеччини зі запитом про надання RCH 155 у липні 2022 року, а через пів року німці остаточно погодили всі деталі та оголосили про надання Україні партії з 18 машин.

Згодом угода збільшилась в 3 рази. Виробництво стартувало в січні 2023 року і повинно було тривати 30 місяців, проте союзники здійснили подвиг і підготували першу партію раніше за визначений термін (велику роль в цьому зіграла співпраця з Великою Британією).

Постачання гаубиць здійснюватиметься коштом військової допомоги Німеччини. Нагадаємо, що Німеччина є другою після США за обсягом допомоги Україні, а факт надання ЗСУ такої сучасної зброї свідчить про новий рівень співробітництва. Фактично війна проти Росії стане полігоном для випробування і тестування RCH 155.



Колісна самохідна артилерійська установка RCH 155 німецької компанії Krauss-Maffei Wegmann / Фото Rheinmetall

RCH 155, яку ми представили вчора в Касселі, справді є шедевром інженерної науки. І справді вони дуже особливі. І ми вже замовили 54 для України. І я сподіваюся, що вони прибудуть якнайшвидше, тому що це справді дуже ефективна і дуже мобільна зброя, яка, ймовірно, дуже допоможе вам у вашій боротьбі, яка ще не закінчена,

– Борис Пісторіус у Києві 14 січня 2025 року презентує великий проєкт надання Україні RCH 155.

Що ще передала Німеччина Україні

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли боєприпаси, ударні та розвідувальні дрони, а також бронемашини.

До пакета підтримки увійшли:

20 машин із захистом від мін і засідок;

боєприпаси для танків Leopard 1;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

19 тисяч снарядів калібру 122 мм;

600 ударних безпілотників HF-1;

50 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами;

46 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

43 розвідувальні безпілотники Songbird;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

11 тисяч 120-мм мінометних боєприпасів.

Німеччина також передала Україні нову партію біноклів, вовняних ковдр і турнікетів.



У новому пакеті допомоги від Німеччини включено 50 розвідувальних безпілотників Vector / Фото quantum-systems.com

Крім того, німецький уряд повідомив про озброєння, що готується до передання. Мовиться про БМП Marder, колісні бойові машини піхоти RCT-30, машини із захистом від мін і засідок.

RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155) – основні характеристики

виробник – Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Німеччина;

тип – самохідна артилерійська установка;

калібр – 155 міліметрів;

гармата – Rheinmetall 155 мм L52 (JBMoU-сумісна);

довжина ствола гармати – 8 метрів;

дальність стрільби – до 40 кілометрів (базові боєприпаси), до 54 кілометрів (для снарядів збільшеної дальності: Vulcano, M982 Excalibur та подібні);

скорострільність – до 9 пострілів за хвилину;

час розгортання на вогневій позиції – 20 секунд;

боєкомплект – 30 снарядів та 144 модульних метальних зарядів;

автономність роботи – повністю автоматизована система заряджання;

екіпаж: 2 людини (командир і водій);

вага – 39 тонн;

габарити – 10,4×2,99×3,6 метра;

шасі – 4-осний бронетранспортер GTK Boxer (або Iveco 8×8);

двигун – дизельний з турбонаддувом MTU 199TE20;

потужність – 815 кінських сил;

максимальна швидкість – 100 км/год (по шосе);

запас ходу – 700 кілометрів;

дорожній просвіт – 0,5 метра;

радіус розвороту – 21 метр;

здатність долати перешкоди — траншеї завширшки 2 метри, брід завглибшки 1,2 метра;

орієнтовна ціна – 12 мільйонів євро за одиницю.

На що здатні німецькі САУ RCH 155

САУ оснащена системою управління вогнем і може працювати в режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто може випустити до 5 снарядів під різними кутами так, щоб вони одночасно досягли цілі.

Випробування RCH 155: дивіться відео

RCH 155 розроблена для високоточної артилерійської підтримки на полі бою. Її мобільність і автономність дозволяють ефективно діяти навіть в умовах сучасного високотехнологічного конфлікту, яким безперечно є війна Росії проти України.



При чому мобільність у даному разі не лише красиве слово, бо RCH 155 єдина у світі гаубиця, що може вести вогонь по ворогу просто під час руху. Все це робить RCH 155 найсучаснішою колісною гаубицею у світі та дає їй суттєві переваги в контрбатарейній боротьбі.

Також машина добре захищена – має броньовані боки (14,5 міліметрів) та днище, що робить її досить живучою у сучасній війні, де все заміновано та існує постійна загроза дронів і небезпечних шматків заліза. Крім того, САУ може бути додатково озброєна дистанційно керованою кулеметною установкою та системою відстрілу димових гранат.

Екіпаж САУ складається з водія та командира. RCH 155 може керуватися дистанційно, на що, власне, натякає назва САУ. За це відповідає автоматизований баштовий артилерійський модуль AGM (Artillerie-Geschütz-Modul).

Цей модуль безлюдний і все процеси, зокрема й заряджання, у ньому автоматизовані. Також є можливість заряджання та здійснення пострілу у ручному режимі, щоб, як кажуть, руки не забували. Але це на крайній випадок, а базовим сценарієм є той, коли командир RCH 155 отримує цілевказання через радіозв’язок або за допомогою каналу передачі даних, а далі все роблять механізми.