Деякі країни Африки вже змінили позицію щодо України: Саудівська Аравія хоче дотиснути інших

Певні африканські держави вже змінили свою позицію щодо війни Росії проти України. У Саудівській Аравії відбудуться перемовини щодо мирного плану Володимира Зеленського, країна хоче дотиснути інші держави, які ще не визначились.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк. За його словами, деякі країни Африки змінили свою позицію після саміту "Росія – Африка".

До теми У Саудівській Аравії відбудуться перемовини щодо мирного плану Зеленського

"У нас не лише сподівання, але певна інформація, що деякі країни, особливо після саміту "Росія – Африка", змінили позицію після невдалих спроб Росії підкупити їх. Після заяв більшості африканських лідерів з вимогою повернутись до виконання зернової угоди усі спроби Путіна замінити українське зерно на російське не знайшли підтримки", – зауважив він.

Саудівська Аравія хоче вплинути на позицію держав

Валерій Кондратюк зазначив, що переговори у Саудівській Аравії – це підготовчий етап до проведення світового саміту миру. Велика кількість країн досі займає нейтральний статус щодо України.

Є окремі країни Глобального Півдня, які заявляли про свій нейтральний статус. Для того, щоб їх переконати змінити цей статус, проводиться такий захід. Саудівська Аравія намагається взяти роль лідера над країнами Глобального Півдня. Для нас це дуже важливо,

– ексглава ГУР.

Індія та Бразилія також візьмуть участь. Очікується також участь Китаю, який офіційно її не підтвердив. Це буде великий вплив на країни, які досі не визначились.

Кондратюк про переговори у Саудівській Аравії: дивіться відео

Абрамович представляє інтереси Путіна

У Росії вже помітна істерика через те, що переговори у Саудівській Аравії відбудуться без представників країни-агресорки. Вважається, що у перемовинах міг би взяти участь російській олігарх Роман Абрамович.

Не варто забувати, що Абрамович – це "гаманець" Путіна. Тому Путін зацікавлений зробити все для того, щоб зняти санкції зі свого "гаманця". В Абрамовича, зокрема, кошти Путіна, які заморожені. Тому всі ці речі слід розглядати через призму зацікавленості Путіна,

– сказав Кондратюк.

Саудівська Аравія проведе переговори щодо України