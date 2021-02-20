У Саудівській Аравії випав сніг, його присипав шар піску: дивовижне відео

На північному Заході Саудівської Аравії випав сніг. Багато мешканців провінції Табук вперше за багато років стали свідками цього погоднього явища.

На відео, якими поділилися у соціальних мережах місцеві жителі, видно чималий шар снігу, який накрила "піщана ковдра".

До теми Верблюди у шоці – Саудівську Аравію засипало снігом: відео, фото

Зауважимо, що сніг не є рідкістю у гірських районах, які оточують Табук. Проте в інших частинах регіону він різко контрастує з сухими пустельними умовами.

Пісок присипав сніг у Саудівській Аравії: дивіться відео з соцмереж

Як пише NewsWeek, напередодні влада попередила мешканців регіону про погіршення погодних умов. Зокрема – про грози, снігопади та сильні вітри на більшій частині території країни.

Незвичні погодні явища