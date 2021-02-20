У Саудівській Аравії випав сніг, його присипав шар піску: дивовижне відео

На північному Заході Саудівської Аравії випав сніг. Багато мешканців провінції Табук вперше за багато років стали свідками цього погоднього явища.
Джерело:24 канал
На відео, якими поділилися у соціальних мережах місцеві жителі, видно чималий шар снігу, який накрила "піщана ковдра".
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Зауважимо, що сніг не є рідкістю у гірських районах, які оточують Табук. Проте в інших частинах регіону він різко контрастує з сухими пустельними умовами.
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Як пише NewsWeek, напередодні влада попередила мешканців регіону про погіршення погодних умов. Зокрема – про грози, снігопади та сильні вітри на більшій частині території країни.
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