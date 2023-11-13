У Росії помер скандальний топчиновник-комуніст: його звинувачували у зґвалтуванні іноземця

Російський комуніст Саава Михайлов, який брав участь на війні проти України, помер в одній з лікарень країни-агресорки. Зокрема, він став відомим завдяки скандалу, у який втрапив.

Наразі точна причина смерті російського топчиновника-комуніста достеменно невідома. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Саава Михайлов помер у Росії

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на позивний "Штірліц" розповів, що Саава Михайлов обіймав ключові посади в Комуністичній партії Росії, зокрема, був першим секретарем міськкому Якутії та членом бюро республіканського комітету. Крім того, Михайлов обіймав посаду заступника голови Державного комітету зайнятості Якутії.



Саава Михайлов помер у Росії / Фото з телеграм-каналу Анатолія "Штірліца" Штефана

За даними росЗМІ, Михайлов був "добровільно" мобілізований у жовтні 2022 році та направлений на війну проти українців. Однак у жовтні 2023 року його терміново перевезли з передової на лікування до Петербурга. 8 листопада було оголошено, що він трагічно помер, як повідомляється, внаслідок важкої хвороби.

Комуніст став відомим через скандал зі зґвалтуванням

Російські пропагандистські ЗМІ наголошували, що у січні 2023 року комуніст нібито засвітився в одному з готелів Москви. Зокрема, там він нібито потрапив у сексуальний скандал.

Так, журналісти дізналися, що Михайлова звинувачують у зґвалтуванні 26-річного емігранта з Південної Кореї. За даними ЗМІ, він нібито заманив потерпілого до себе в кімнату, де продовжував принижувати його. Сам комуніст назвав цю інформацію про себе "страшним наклепом".

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