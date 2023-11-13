У Росії помер скандальний топчиновник-комуніст: його звинувачували у зґвалтуванні іноземця
Російський комуніст Саава Михайлов, який брав участь на війні проти України, помер в одній з лікарень країни-агресорки. Зокрема, він став відомим завдяки скандалу, у який втрапив.
Наразі точна причина смерті російського топчиновника-комуніста достеменно невідома. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Саава Михайлов помер у Росії
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на позивний "Штірліц" розповів, що Саава Михайлов обіймав ключові посади в Комуністичній партії Росії, зокрема, був першим секретарем міськкому Якутії та членом бюро республіканського комітету. Крім того, Михайлов обіймав посаду заступника голови Державного комітету зайнятості Якутії.
Саава Михайлов помер у Росії / Фото з телеграм-каналу Анатолія "Штірліца" Штефана
За даними росЗМІ, Михайлов був "добровільно" мобілізований у жовтні 2022 році та направлений на війну проти українців. Однак у жовтні 2023 року його терміново перевезли з передової на лікування до Петербурга. 8 листопада було оголошено, що він трагічно помер, як повідомляється, внаслідок важкої хвороби.
Комуніст став відомим через скандал зі зґвалтуванням
Російські пропагандистські ЗМІ наголошували, що у січні 2023 року комуніст нібито засвітився в одному з готелів Москви. Зокрема, там він нібито потрапив у сексуальний скандал.
Так, журналісти дізналися, що Михайлова звинувачують у зґвалтуванні 26-річного емігранта з Південної Кореї. За даними ЗМІ, він нібито заманив потерпілого до себе в кімнату, де продовжував принижувати його. Сам комуніст назвав цю інформацію про себе "страшним наклепом".
Окупанти мають шалені втрати на війні
- Українські захисники за останню добу знищили ще 800 російських загарбників на війні проти нашої держави. Таким чином загалом ЗСУ ліквідували вже 311 550 окупантів на фронті.
- Окрім того, росіяни мають втрати й у своїй техніці. Так, українські військові знищили 5 танків, 10 артилерійських систем і 6 бойових броньованих машин.
- Також ЗСУ знищили військовий штаб росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Мер міста Іван Федоров розповів, що вибухнула автівка, яка й принесла трагічні новини для ворогів.