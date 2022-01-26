На сайт Ukraine.ua здійснили кібератаку

У ніч проти 26 січня невідомі здійснили кібератаку на сайт Ukraine.ua. Як наслідок – протягом кількох годин сайт був недоступний для користувачів.

Про це повідомили представники сайту. Вони зазначили, що доступ відновили лише о 13:00.

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Водночас робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу,

– наголосили представники сайту.

Що відомо про сайт Ukraine.ua

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну – креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, в якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

Сьогодні сайт Ukraine.ua говорить сімома іноземними мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті. Це допомагає представити сучасну Україну мільярдам людей по всьому світу.

Кібератака на Україну: головне

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Додамо, що СБУ вже розслідує причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

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