Сайт ЗСУ перестав працювати, з ресурсами МВС і Нацполіції виникають труднощі

Ввечері 15 лютого перестав працювати сайт Збройних сил України. Періодично труднощі виникають при спробах зайти на сайт Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції.

Усе почалося з того, що проблеми виникли зі сайтом Міністерства оборони. Він перестав працювати. Згодом до нього "долучилися" ресурси інших відомств, повідомляє 24 канал.

До теми Сайти Міноборони та ЗСУ перестали працювати

Проблеми зі сайтами ЗСУ та МВС

При спробі зайти на сайт Збройних сил мережа видає повідомлення про те, що з ресурсом немає зв'язку.



Таке повідомлення ви побачите, коли спробуєте зайти на сайт ЗСУ / Скриншот

Водночас зі сайтами МВС та Нацполіції періодично виникають труднощі. Інколи сторінки завантажуються добре. Водночас за іншої спроби зайти на ресурс мережа видає помилку, хоча пізніше сайт таки стає доступним.



Періодично сайт МВС недоступний / Скриншот



Періодично не завантажується сайт Нацполіції / Скриншот

Проблеми виникли й у роботі банків: що відомо

Крім сайтів Міноборони, ЗСУ, МВС та Нацполіції проблеми виникли й у роботі "Приватбанку" й "Ощадбанку".

Приблизно о 17:00 користувачі додатку "Приват24" при спробі зайти в систему бачили повідомлення "не вдалося виконати запит". Збій стався через проблеми із сервером.

На проблеми в роботі банкоматів скаржаться й клієнти "Ощадбанку". Не працюють також додаток та онлайн-сервіси, а з карток не можна зняти або зарахувати на них гроші. Відповідні повідомлення надходять з різних регіонів України.