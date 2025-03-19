Сили безпілотних систем перехоплюють "Шахеди" за допомогою "новітнього засобу"
- Сили безпілотних систем України знищили понад 10 російських ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу.
- Вартість нового засобу становить 5 000 доларів, тоді як дрони-камікадзе Росії коштують понад 150 тисяч доларів.
Сили безпілотних систем України тепер можуть перехоплювати "Шахеди". В такий спосіб вже було знищено 10 російських ударних БпЛА.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили Безпілотних Систем ЗС України.
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Скільки "Шахедів" вдалося перехопити
В СБС офіційно підтвердили інформацію, що тепер Україна може перехоплювати російські "Шахеди".
Оператори підрозділу Darknode 412-го полку "NEMESIS" СБС вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 за допомогою новітнього засобу,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новітній виріб коштує 5 000 доларів, тоді як вартість дронів-камікадзе Росії складає понад 150 тисяч доларів.
"Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців", – зазначили в СБС.
Там додали, що більш детальну інформацію наддадуть згодом.
Нагадаємо, що після переговорів Путіна і Трампа російським військовим нібито наказали не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Однак глава Кремля і далі розповідає про"недоговороздатність" Києва, тому окреслив для американського лідера "низку суттєвих моментів" щодо ініціативи про 30-денне перемир'я.