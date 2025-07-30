РЕБ не допомогла: оператори СБС знищили високовартісну російську техніку
- Оператори Сил безпілотних систем уразили російську техніку, включаючи пускову установку ЗРК "Бук-М1", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика" та причіпну гаубицю.
- Попри активну протидію ворожої радіоелектронної боротьби, українським військовим вдалося вразити цілі, включаючи російський БТР, вантажівку "Урал", КАМАЗ та УАЗ.
Оператори Сил безпілотних систем знищили дорогу російську техніку. Цьому не змогла завадити навіть активна протидія ворожої радіоелектронної боротьби.
Українські військові оприлюднили відео успішної роботи Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБС.
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Як операторам СБС вдалося знищити російську техніку?
У Силах безпілотних систем кажуть, що на Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку росіян. Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1".
Оператори СБС знищили високовартісну ворожу техніку: відео Сил безпілотних систем
Перше влучення змусило окупантів змінити позицію, тоді як друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу. Російські засоби РЕБ також не змогли завадити ураженню інших цілей. Зокрема, самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" та причіпної гаубиці.
Окрім цього, оператори батальйону влучно уразили російський БТР разом з екіпажем на броні, знищили вантажівку "Урал" та вивели з ладу КАМАЗ і УАЗ.
До слова, раніше бійцям СБС вдалося знищити рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби. "КОП-2" сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом.