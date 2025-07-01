Сили безпілотних систем знищили рідкісний ворожий РЕБ росіян

⁨Бійцям СБС вдалося знищити рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби противника на одній з ділянок фронту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотник систем ЗСУ. Там також показали відповідне відео знищення РЕБ.

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Що відомо про знищення?

Повідомляють, що оператори 424 батальйону Svarog Сил безпілотних систем виявили та знищили експериментальний російський комплекс радіоелектронної боротьби "КОП-2" на одному з напрямків на фронті.

Цей зразок – чергова спроба противника знайти ефективну протидію українським БПЛА. "КОП-2" сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що така техніка є рідкісною та досить дорогою. Завдяки подібному озброєнню росіяни мають можливість прикривати важливі для них об'єкти, наприклад, установки протиповітряної оборони.

"В реальному бою "КОП-2" не витримав зустрічі з операторами батальйону Svarog. Перше їхнє точне влучення вивело обладнання з ладу, а наступне – повністю знищило комплекс", – резюмували у СБС.

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До слова, спецпідрозділ ГУР МО Prymary у Донецькій області знищив 3 радіолокаційні станції "Подльот 48Я6-К1", 2 станції "Ніобій-СВ", 2 пускові установки "С-300В" та радіолокаційну станцію "П-18".