Мав створити кримінальне угруповання: СБУ в Тернополі затримала небезпечного злочинця з Кавказу

Служба безпеки України в Тернополі затримала небезпечного злочинця, якого шукає Інтерпол. Він планував створити власне кримінальне угруповання на Західній Україні.

Викрили іноземця працівники СБУ Тернопільщини разом з Державною міграційною службою. В Україну зловмисник прибув приховано.

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У Тернополі затримали злочинця, якого шукає Інтерпол

У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів,

– заявили в СБУ.

Служба безпеки України встановила, що затриманий:

учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу, яке займалось розбійними нападами, здійсненими з особливою жорстокістю;

він прибув в Україну приховано та сподівався переховуватись від правосуддя.

Злочинець хотів створити свою банду на Західній Україні

Крім того, зловмисник намагався створити на заході України власне кримінальне угруповання для здійснення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів,

– заявили в СБУ.

Попередньо відомо, що злочинець планував поширити свій вплив на території регіону і "піднятись у статусі" злочинної ієрархії. За даними СБУ:

це могло призвести до загострення криміногенної обстановки;

розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

На щастя, злочинця затримали та вирішують питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту.

Ба більше, наші правоохоронці перевіряють ймовірну причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів в Україні.

Коротко про викриття СБУ

17 листопада контррозвідка СБУ затримала агента російської розвідки, який коригував терористичні удари Росії по Вінниччині, а також збирав інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони в області.

15 листопада Служба безпеки України відкрила провадження проти Києво-Печерської лаври. Адже там вирішили помолитись за країну-окупантку.

Ба більше, СБУ на Херсонщині спіймали бойовика, який стріляв у мирних людей. Окрім стрілянини, він погрожував людям, що вб'є їх.

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