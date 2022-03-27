В Україні обшукали соратника Медведчука Погребінського: його не затримували

В Україні обшукали, проте не затримали, соратника Медведчука Михайла Погребінського. Він відомий проросійський політолог, який часто виступав на росЗМІ.

Відповідну інформацію повідомили виданню співрозмовник в правоохоронних органах, а також генпрокурорка Ірина Венедіктова. Про це стало відомо 27 березня.

Зауважте У Києві обшукують квартиру політтехнолога та близького друга Медведчука

Соратника Медведчука обшукали, проте не арештували

У нього провели слідчі дії. В тому числі, обшуки. Але не затримували,

– заявила Венедіктова.

Ба більше, співрозмовник у правоохоронних органах пояснив: "26 березня було проведено обшуки вдома та в офісі у політтехнолога. Затримання згідно зі статтею 208 Кримінального кодексу вчора не здійснювалося".

Додав також, що слідчі аналізують вилучені матеріали та чорнові записи.

До речі, раніше у ЗМІ та телеграмі радника очільника МВС Антона Геращенка повідомляли, що після обшуку 26 березня проросійського політолога Михайла Погребинського затримали.

Українські правоохоронці у цей же день повідомляли, що політтехнолог перебував в Києві.

Буквально напередодні, 26 березня, провели обшуки у його київській квартирі на Ярославовому валу. Цю інформацію ЗМІ підтвердили у Київській прокуратурі, але подробиць не надали. Лише зазначили, що "слідчі дії тривають".

Михайло Погребинський – друг кума Путіна

Відомо, Погребинський є близьким другом кума Володимира Путіна. Попередньо відомо, що соратник Віктора Медведчука:

засновник та керівник громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології", яка постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де планували політику щодо України;

сам готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України ;

; у своїй громадській організації готував та передавав до Росії аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.

Ба більше, Сеяр Куршутов у фейсбуці написав – під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.

До теми: СБУ затримала проросійського політолога Погребинського, який близький до Медведчука – дивіться відео