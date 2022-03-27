В Україні обшукали соратника Медведчука Погребінського: його не затримували
Джерело:"УП"
В Україні обшукали, проте не затримали, соратника Медведчука Михайла Погребінського. Він відомий проросійський політолог, який часто виступав на росЗМІ.
Відповідну інформацію повідомили виданню співрозмовник в правоохоронних органах, а також генпрокурорка Ірина Венедіктова. Про це стало відомо 27 березня.
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Соратника Медведчука обшукали, проте не арештували
У нього провели слідчі дії. В тому числі, обшуки. Але не затримували,
– заявила Венедіктова.
Ба більше, співрозмовник у правоохоронних органах пояснив: "26 березня було проведено обшуки вдома та в офісі у політтехнолога. Затримання згідно зі статтею 208 Кримінального кодексу вчора не здійснювалося".
Додав також, що слідчі аналізують вилучені матеріали та чорнові записи.
До речі, раніше у ЗМІ та телеграмі радника очільника МВС Антона Геращенка повідомляли, що після обшуку 26 березня проросійського політолога Михайла Погребинського затримали.
Українські правоохоронці у цей же день повідомляли, що політтехнолог перебував в Києві.
Буквально напередодні, 26 березня, провели обшуки у його київській квартирі на Ярославовому валу. Цю інформацію ЗМІ підтвердили у Київській прокуратурі, але подробиць не надали. Лише зазначили, що "слідчі дії тривають".
Михайло Погребинський – друг кума Путіна
Відомо, Погребинський є близьким другом кума Володимира Путіна. Попередньо відомо, що соратник Віктора Медведчука:
- засновник та керівник громадської організації "Київський центр політичних досліджень та конфліктології", яка постійно вивчала настрої українців та передавала свої аналізи до Росії, де планували політику щодо України;
- сам готував та передавав російській стороні поради щодо інформаційних спецоперацій проти України;
- у своїй громадській організації готував та передавав до Росії аналітику щодо найбільш вагомих подій в Україні.
Ба більше, Сеяр Куршутов у фейсбуці написав – під час обшуку у Погребинського виявили сфальсифіковані результати опитування, де нібито 46% українців підтримують президента Росії Володимира Путіна.
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