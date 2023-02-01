СБУ та БЕБ проводять обшуки вдома у Коломойського
Лютий почався для Ігоря Коломойського з чорної смуги. Вранці до нього "на каву" завітали з обшуком СБУ та БЕБ.
Про обшук у Коломойського повідомили джерела 24 каналу у СБУ. До олігарха завітали у межах розслідування махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти". Деталей наразі не розкривають.
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Це – вже не перший обшук у Коломойського у справах "Укрнафти". Минулого разу у скандального олігарха вилучили ґаджети й документи.Зауважте! Окрім того, 1 лютого обшуки провели в Арсена Авакова (колишнього глави МВС України) та нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.
Коломойський – вже не доларовий мільярдер: що стало причиною
Коломойський – більше не доларовий мільярдер. Упродовж 2022 року він втратив більш як половину своїх статків. Тепер активи одіозного олігарха оцінюють лише у 850 мільйонів доларів.
Восени 2022 року стало відомо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про націоналізацію "Укрнафти" та "Укртатнафти".
Олексій Данілов зауважив, що рішення ухвалили під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони Україн,
– сказав Данілов.
Варто зауважити, що "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.
Тоді ухвалили рішення щодо націоналізації:
- АТ "Мотор Січ";
- ПрАТ "Запоріжтрансформатор";
- ПрАТ "АвтоКрАЗ";
- ПАТ "Укрнафта";
- ПАТ "Укртатнафта".
Володимир Зеленський, коментуючи рішення, наголосив, що воно – цілком законне й необхідне для України, яка виборює свою свободу у війні з Росією.
"Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", – заявив український лідер.