СБУ та БЕБ проводять обшуки вдома у Коломойського

Лютий почався для Ігоря Коломойського з чорної смуги. Вранці до нього "на каву" завітали з обшуком СБУ та БЕБ.

Про обшук у Коломойського повідомили джерела 24 каналу у СБУ. До олігарха завітали у межах розслідування махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти". Деталей наразі не розкривають.

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Це – вже не перший обшук у Коломойського у справах "Укрнафти". Минулого разу у скандального олігарха вилучили ґаджети й документи.

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Окрім того, 1 лютого обшуки провели в Арсена Авакова (колишнього глави МВС України) та нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.

Коломойський – більше не доларовий мільярдер. Упродовж 2022 року він втратив більш як половину своїх статків. Тепер активи одіозного олігарха оцінюють лише у 850 мільйонів доларів.

Восени 2022 року стало відомо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про націоналізацію "Укрнафти" та "Укртатнафти".

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Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення. Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони Україн,

– сказав Данілов.

Варто зауважити, що "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.

Тоді ухвалили рішення щодо націоналізації:

АТ "Мотор Січ";

ПрАТ "Запоріжтрансформатор";

ПрАТ "АвтоКрАЗ";

ПАТ "Укрнафта";

ПАТ "Укртатнафта".

Володимир Зеленський, коментуючи рішення, наголосив, що воно – цілком законне й необхідне для України, яка виборює свою свободу у війні з Росією.

"Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно з чинними законами і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони. У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", – заявив український лідер.