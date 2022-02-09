Гранати та патрони до кулеметів: СБУ виявила великий схрон з боєприпасами на Донбасі

9 лютого 2022 , 12:19
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Джерело:

СБУ

Під час навчань на Донбасі співробітники СБУ виявили схрон зі зброєю та боєприпасами. Його облаштували російські окупанти у підвалі покинутої будівлі.

Профілактичні заходи Служба безпеки України проводила у взаємодії з Угрупованням із контрдиверсійної боротьби ООС Національної гвардії та Національною поліцією.

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Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі,
– повідомили правоохоронці.

Зі схрону вилучили:

  • 1 766 патронів калібру 7,62 міліметра;
  • 3 заряди до РПГ-7;
  • 2 гранати ВОГ-25;
  • 3 гранати РГД;
  • 3 запали УЗРГМ;
  • 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 міліметра.

Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації.

Зверніть увагу! СБУ як загальнодержавний орган боротьби з тероризмом продовжує системну роботу з профілактики та протидії диверсійній діяльності на сході України.

СБУ виявила схрон з боєприпасами на Донбасі / Фото Служби безпеки

Автор: Олег Васьків