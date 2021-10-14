СБУ допитала бойовика-розвідника: на його телефоні виявили відео обстрілу

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з військовими Збройних сил затримали на лінії розмежування бойовика. Він здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ з вогнепальною зброєю.

Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості. Він не мав права перебувати на відповідній території, та ще й зі зброєю.

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Його завданням, яке погоджене у межах Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки – на ній планують відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства у 2010 році,

– мовиться у повідомленні Служби безпеки.

Затриманий обстрілював позиції українських військових

У 2014 році бойовик, за інформацією СБУ, вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині.

Зокрема, він обстрілював позиції українських військових у Попасній та Золотому з міномета. Під час затримання у бойовика виявили:

пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами;

військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню (СЦКК). Це попри те, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за статтею щодо створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань Кримінального кодексу України.

Наразі розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

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