СБУ проводить безпекові заходи в одному з районів Києва: яка мета правоохоронців

У вівторок, 29 липня, СБУ і Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони України проводять планові безпекові заходи у Києві. Громадян закликають мати при собі документи, що посвідчують особу та дотримуватись режиму комендантської години.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Службу безпеки України. Йдеться про Деснянський район столиці.

Дивіться також Зеленський підписав закон про СБУ: як зміниться служба

Що відомо про безпекові заходи?

Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей. Це відбуватиметься з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Зверніть увагу! Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян і огляд автотранспорту.

Під час безпекових заходів правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла теракту в центрі Києва, який російські спецслужби намагалися здійснити ввечері 23 липня. Фігурантку затримали "на гарячому", коли вона зайшла до кав'ярні із сумкою з двома саморобними вибуховими пристроями загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті.