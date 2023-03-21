СБУ контролюватиме пересування пасажирів у транспорті на міжнародних та внутрішніх рейсах

У Верховній Раді 21 березня депутати проголосували за законопроєкт №8146, який вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Тепер Антитерористичний центр при СБУ матиме право отримувати інформацію про пасажирів та персонал міжнародних та внутрішніх рейсів.

Цей законопроєкт розробили на виконання європейської конвенції про запобігання тероризму. За нього у другому читанні та в цілому проголосували 276 депутатів.

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Що передбачає законопроєкт

Інформацію про пасажирів та персонал міжнародних та внутрішніх рейсів Антитерористичний центр при Службі безпеки України матиме право отримувати від підприємств транспорту. При цьому це не залежить від їхньої форми власності. Ба більше, під час виконання міжнародних рейсів з або до України, або транзитних рейсів через аеропорти України авіаперевізник зобов’язаний надавати Антитерористичному центру при СБУ інформацію про пасажирів таких міжнародних рейсів.

Окрім отримання інформації, СБУ також надаватиме іноземним партнерам інформацію про осіб, які виїжджають за кордон. Такий законопроєкт прийняли з метою протидії переміщенню осіб, причетних до терористичної діяльності.

У Харкові СБУ затримала чоловіка, який готував теракти

Через війну в Україні спецслужби викривають людей, які йдуть на співпрацю з ворогом та готують проти власних співгромадян теракти. Нещодавно такого зрадника викрили та затримали у Харкові. Він готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців, які перебувають на території Харкова.

Для цього чоловік стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їхньої дислокації, а також маршрути пересування. При цьому особливу увагу мав щодо військових льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників СБУ.

Водночас поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів,

– розповіли в СБУ.

Однак під час спроби передачі агресору розвідувальної інформації злочинця затримали. Як встановили правоохоронці, ним виявився мешканець Харкова, якого у листопаді 2022 року завербував співробітник ФСБ.

Йому СБУ вже повідомила про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За це харків'янину загрожує позбавлення волі.