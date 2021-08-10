Бойовики планували теракти в Україні: СБУ ліквідувала агентурну мережу – відео
Джерело:пресслужба СБУ
На території, підконтрольній українській владі, російські бойовики планували організацію терактів. Служба безпеки України ліквідувала агентурну мережу.
Відомо, що СБУ викрила псевдоспецслужбу, яка мала намір підірвати одного зі співробітників організації. Вона планувала й низку інших терактів.
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Кого викрила СБУ
Житель Сєвєродонецька, якому 27 років, займався вербуванням українців у прифронтовій території. Він вступив до "спецслужби" тимчасово окупованих територій ще у 2018 році. Вже у 2020 році чоловік отримав паспорт псевдореспубліки, а нещодавно – і російський паспорт.
Ним керували люди з Росії. Куратори давали чоловікові завдання, зокрема він сформував агентурну мережу. Викритий мешканець Сєвєродонецька здійснював вербування за допомогою:
- шантажу;
- психологічного тиску;
- погрозами фізичною розправою над рідними;
- позбавлення майна.
Проросійський "розвідник" 29 липня намагався підірвати співробітника СБУ у Луганській області. Попри його зусилля, підрозділи внутрішньої безпеки і контррозвідки зірвали план і виявили агентів.
СБУ ліквідувала агентурну мережу: дивіться відео
Співробітники СБУ 6 серпня затримали українського військового, який працював на російську розвідку. Він збирав секретну інформацію у сфері оборони України.