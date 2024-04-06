В СБУ та Міноборони відреагували на скандал з повісткою журналісту "Слідство․Інфо"
Служба безпеки України та Міністерство оборони перевіряють інформацію "Слідства.Інфо" про те, що їх журналісту Євгену Шульгату намагалися вручити повістку за вказівкою представника спецслужби.
Інформацію про перевірку 24 Каналу підтвердили джерела в СБУ. Про її результати обіцяють повідомити згодом.
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"Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо сьогодні. Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку", – повідомило джерело.
Окремо в спецслужбі зазначили, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.
Це неприпустимо
В Міністерстві оборони своєю чергою заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.
"Журналістська робота – це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога – обов'язок кожного військовозобов'язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", – зазначили в міністерстві.
Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.
Повістка як покарання: що відомо
- 6 квітня "Слідство.Інфо" заявило, що двох працівників Солом'янського ТЦК, які намагалися вручити повістку Шульгату, курував працівник СБУ – співробітник департаменту кібербезпеки СБУ, який очолює Вітюк.
- Попередньо, 4 квітня, "Слідство.Інфо" опубліковало розслідування, в якому повідомило, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську.
- При цьому згідно декларації за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, а ринкова ціна такого житла – понад 20 мільйонів гривень.
- Автором розслідування і був журналіст Євген Шульгат. Редакція пов'язує вручення повістки журналісту з його професійною діяльністю. Мовляв, Вітюк використав повістку, як покарання.
- Голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповів про зустріч із головою СБУ Василем Малюком, який, за словами нардепа, "чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги".